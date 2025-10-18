Медия без
Везенков вече е №2 за всички времена в Евролигата

Българската баскетболна звезда бе обявен за 16-и път за MVP на кръга

Днес, 15:50
"Дабъл-дабъл" от 23 т. и 10 борби и игрови коефициент 31 донесоха на Везенков поредното признание
Александър Везенков бе избран за най-полезен играч MVP на 5-ия кръг в Евролигата и излезе на втора позиция за всички времена в класацията на звездните баскетболисти в най-престижния клубен турнир на континента.

"Везенков поведе "Олимпиакос" до зашеметяваща победа с 94:95 като гост над "Макаби" (Тел Авив), помагайки на отбора си да заличи 12-точковата разлика в последните 4 минути. 30-годишното крило завърши с 23 т. (6/7 в стрелбата за 2 т., 2/5 за тройка и реализира всичките 5 от наказателни удари). Той добави 10 борби, 2 асистенции за игрови рейтинг (PIR) от 31 - най-високият в V кръг", съобщава Евролигата на официалния си сайт.

30-годишната българска звезда за втори път е обявен за MVP на кръга след III кръг, когато отново направи "дабъл-дабъл" (25 т. и 11 борби) за разгрома с 86:67 над гостуващия в Пирея "Дубай баскет". Той е първият играч, постигнал подобно нещо през този сезон. 

Везенков вече има 16 такива отличия в Евролигата, с което се изравни на второ място във вечната класация с френската легенда Нандо де Коло (АСВЕЛ, Вильорбан). По-напред от тях е единствено американският гард на "Анадолу Ефес" (Истанбул) Шейн Ларкин, който е бил 19 пъти MVP на кръга, но през този сезон все още не е отличаван.

