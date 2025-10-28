Любомир Минчев се завърна начело на баскетболния А отбор

архив В края на юни тази година Любомир Минчев влезе в ролята на старши треньор на косовския "Бора", но наскоро напусна клуба.

Седем години след като беше освободен от поста Любомир Минчев отново е назначен за селекционер на мъжкия национален отбор по баскетбол. Българският специалист беше избран за наследник на Росен Барчовски по време на днешното заседание на Управителния съвет на федерацията (БФБ), съобщи специализираният сайт BGbasket.com.

Конкуренти за овакантената позиция бяха също гръцкият треньор Стефанос Дедас и италианският наставник Валтер ди Рафаеле, които бяха считани за фаворити. Любопитното е, че Барчовски застана начело на баскетболния А отбор през 2019 г. именно на мястото на Минчев.

Новият селекционер има немалък опит в националния отбор, който води в продължение на три години (2016-2019). В този период треньорът положи основите на състава, който впоследствие се класира за Евробаскет 2022 в Германия, Чехия, Италия и Грузия. Той води "лъвовете" в квалификациите за Евробаскет 2017 във Финландия, Израел, Румъния и Турция, както и в пресявките за Мондиал 2019 в Китай.

В края на юни тази година Минчев стана старши треньор на косовския "Бора", но наскоро напусна клуба. В кариерата си 55-годишният наставник от София е водил още "Левски", "ЛУКойл Академик", "Черно море", "Берое" и косовския "Трепча". Също така е бивш селекционер на националните ни тимове за юноши до 18 г. и за младежи до 20 г.