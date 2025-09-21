Медия без
Женското баскетболно първенство се превърна в жалък фарс

Медалистите са ясни още преди началото, защото се записаха само три отбора

Днес, 10:05
Женският ни баскетбол от сезон 2017/2018 г. се е свел до двубой между "Монтана" (в сини екипи) и "Берое", които неизменно печелят титлата или националната купа, с едно изключение - през 2024 г. "Рилски спортист" победи "Берое" във финала за купата.
Женският баскетбол в България не от вчера е със затихващи жизнени функции. През годините виждахме все по-малък интерес и от клубове, и от спонсори, все по-намаляващ брой отбори, все все по-нискокачествена продукция, но такова чудо не е било.

Българската федерация (БФБ) обяви, че през предстоящия сезон в А група ще участват ни повече, ни по-малко, а три отбора! Така първенството ни окончателно се превърна в жалък фарс.

Накратко - медалистите вече са ясни: "Монтана", "Берое" и "Рилски спортист", предстои да разберем (не че ще е интересно) само как ще бъдат подредени. Иначе и трите отбора ще играят в по-нискоразредните европейски клубни турнири, където определено ще имат по-натоварена програма от А групата. "Монтана" и "Рилски спортист" ще са в Адриатическата лига, а "Берое" ще играе директно в груповата фаза на Еврокъп.

Подобието на първенство ще стартира на 1 ноември и след шест кръга (разбирай общо шест мача) т. нар. редовен сезон ще приключи на 20 декември. После по каква точно схема и дали въобще ще има плейофи, предстои да бъде решено.

За последно имаше такова драстично свиване на участниците в женската А група през 2016/17, когато от 8-те отбора през предходния сезон се отказаха три и играха само "Хасково" (шампион и носител на купата), "Монтана", "Берое", "Нефтохимик" и "Септември".

На следващата година се включиха цели 10 отбора, а после най-често шампионатът бе с шест участника, през 2023 г. дори бяха осем (понякога обаче БФБ включваше и изцяло девически състави - уж да се обиграват, но всъщност за запълване на бройката). Миналия сезон А група бе пак с 6 състава - трите настоящи плюс "Шампион 2006", "Локомотив" (Сф) и "Академик" (Пд). След редовния сезон (10 кръга) тимовете бяха разделени на първа и втора тройка, после се играха плейофи и в крайна сметка Топ 3 в крайното класиране се оформи от "Монтана", "Берое" и "Рилски спортист".

Тези три отбора имаха смазващо превъзходство над останалите, които логично няма да хвърлят сили и ресурси за поредно пребиваване в миманса в ролята на боксови круши. Така дъното е достигнато и следващата стъпка очевидно е първенство да не се провежда.

Жалкото в цялата тази история е, че става дума за най-успешния български колективен спорт в исторически план. Защото женският баскетбол донесе на България сребърен (Москва `80) и бронзов (Монреал `76) олимпийски медали; сребърен и бронзов от световни първенства (1959 и 1964 г.); златно (1958), 5 сребърни и 4 бронзови отличия от европейски шампионати.

Клубните ни отбори взеха 3 европейски титли ("Славия" триумфира през 1959 и 1963 г., а "Левски" - през 1984 г.), играха на още 4 финала и имат общо 14 бронзови медала. В турнира за носителите на национални купи (за купа "Лиляна Ронкети") "Левски" спечели две титли поред (1978 и 1979 г.), а българските тимове имат още 4 сребърни и 9 бронзови отличия.

