Росен Барчовски вече не е селекционер на баскетболния А отбор

Като фаворит за поста се спряга треньорът на "Черно море" Васил Евтимов

Днес, 13:39
"Трикольорите" претърпяха провал в предквалификациите за Мондиал 2027 и това се оказа решаващо за бъдещето на Росен Барчовски в националния отбор.
Българският национален отбор по баскетбол за мъже ще има нов селекционер, съобщи специализираният сайт BGbasket.com. Досегашният наставник Росен Барчовски е бил освободен от поста след изтичането на договора му. Решението е било взето по време на вчерашното заседание на Управителния съвет на федерацията (БФБ),

Все още не е известно официално кой ще поеме националите. Като фаворит се спряга треньорът на "Черно море Тича" Васил Евтимов. Съществува обаче вероятност да бъде потърсен и специалист от чужбина.

65-годишният Барчовски застана начело на представителния ни тим през септември 2019 г., стартирайки тогава своя трети период като селекционер. В кариерата си в А отбор той успя да класира "лъвовете" три пъти европейското първенство - през 2005 г. в Сърбия и Черна гора, 2011 г. в Литва и 2022 г. в Германия, Чехия, Италия и Грузия.

"Трикольорите" обаче претърпяха провал в предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 г. Затова сега на националите им предстои да играят в предварителните пресявки за Евробаскет 2029.

