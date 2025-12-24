Капитанът на България е волейболист №8 в света

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов намери място в Топ 10 на най-добрите играчи в света за 2025 г. Класацията е изготвена от екип на международната федерация (FIVB) и се представя ежедневно в профила на световната централа в "Инстаграм".
Всеки ден Volleyball World обявява по един волейболист, като нашият централен блокировач беше съобщен днес като №8 в подреждането. В първите два дни бяха представени чешкият диагонал Патрик Индра под №10 и словенският център Ян Козамерник под №9.
В резюмето за Грозданов от FIVB пишат:
"Тих авторитет. Абсолютен контрол на мрежата. Лидер, който оставя играта да говори, Алекс Грозданов имаше определящо присъствие в центъра през целия сезон. Истинска стена на мрежата, той завърши като блокировач №2 в полската лига, помагайки на "Богданка" (Люблин) да си осигури шампионската титла.
На световната сцена влиянието на Грозданов се открояваше още повече. Като капитан на България той беше блокировач №1 на Мондиал 2025, печелейки наградата за най-добър център и играейки ключова роля за завръщането на България във финала на световното първенство след 55 години пауза."
През тази година с клубния си отбор освен титлата в първенството Грозданов спечели Суперкупата на Полша и третия по сила европейски турнир - "Чалъндж къп".
Останалите седем най-добри волейболисти в света ще бъдат обявени в оставащите дни до Нова година, като победителят в класацията ще стане известен на 31 декември. Очаква се място в десетката да намерят и братя Николови - посрещачът и диагонал Александър и разпределителят Симеон.