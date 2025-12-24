Капитанът на България е волейболист №8 в света

БГНЕС Алекс Грозданов развява българския трибагреник при завръщането на волейболните национали от историческия за тима ни Мондиал 2025 във Филипините.

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов намери място в Топ 10 на най-добрите играчи в света за 2025 г. Класацията е изготвена от екип на международната федерация (FIVB) и се представя ежедневно в профила на световната централа в "Инстаграм".

Всеки ден Volleyball World обявява по един волейболист, като нашият централен блокировач беше съобщен днес като №8 в подреждането. В първите два дни бяха представени чешкият диагонал Патрик Индра под №10 и словенският център Ян Козамерник под №9.

В резюмето за Грозданов от FIVB пишат:

"Тих авторитет. Абсолютен контрол на мрежата. Лидер, който оставя играта да говори, Алекс Грозданов имаше определящо присъствие в центъра през целия сезон. Истинска стена на мрежата, той завърши като блокировач №2 в полската лига, помагайки на "Богданка" (Люблин) да си осигури шампионската титла.

На световната сцена влиянието на Грозданов се открояваше още повече. Като капитан на България той беше блокировач №1 на Мондиал 2025, печелейки наградата за най-добър център и играейки ключова роля за завръщането на България във финала на световното първенство след 55 години пауза."

През тази година с клубния си отбор освен титлата в първенството Грозданов спечели Суперкупата на Полша и третия по сила европейски турнир - "Чалъндж къп".

Останалите седем най-добри волейболисти в света ще бъдат обявени в оставащите дни до Нова година, като победителят в класацията ще стане известен на 31 декември. Очаква се място в десетката да намерят и братя Николови - посрещачът и диагонал Александър и разпределителят Симеон.