Волейболните герои стигнаха до финал с Италия

България ще спори за световната титла по волейбол! Мъжкият ни национален отбор продължи героичното си представяне на шампионата на планетата във Филипините и се класира за финала.

В първия от двата 1/2-финала в Пасай сити селекцията на италианския треньор Джанлоренцо Бленджини надделя над тима на Чехия с 3:1 (20, -23, 21, 22). Пред близо 7000 зрители в зала "Мол ъф Ейша Арина" българските волейболисти изиграха поредния си феноменален двубой и записаха шеста поредна победа от началото на Мондиал 2025.

Вездесъщият Александър Николов отново поведе съотборниците си, забивайки космическите 31 т. (3 аса, 1 блок). С двуцифрен актив допринесоха също капитанът Алекс Грозданов с 12 т. (1 ас, 4 блока) и Аспарух Аспарухов с 10 т. (1 ас), дирижирани от разпределителя Симеон Николов. Самият 18-годишен плеймейкър завърши четвърти по резултатност с 9 т. (2 аса, 2 блока). Другите двама титуляри в шесторката ни бяха Мартин Атанасов (8 т.) и Илия Петков (5 т.), а ролята на либеро изпълняваше Дамян Колев.

В чешкия състав също трима достигнаха и преминаха 10-точковата граница. Лукаш Вашина отбеляза 17 т. (1 ас, 2 блока), Ян Гълъбов завърши с 13 т. (1 ас, 1 блок), а Патрик Индра приключи с 10 т. (2 аса, 1 блок).

С гарантирания минимум сребърен медал страната ни изравнява най-доброто си представяне в историята на световното първенство, датиращо отпреди повече от половин век - второ място от турнира, на който сме домакини през 1970 г. Тогава обаче регламентът на провеждане не включва директни елиминации и във финалната фаза в София осем отбора играят всеки срещу всеки. В решаващ двубой в последния ден ГДР печели титлата с 3:2 гейма срещу България след изключителна драма в тайбрека, в който нашите волейболисти водят с 13:8, преди да отстъпят с 13:15.

В първия си истински световен финал "лъвовете" ще се изправят срещу световния шампион Италия. Във втория 1/2-финал "адзурите", защитаващи титлата си от Мондиал 2022, сразиха европейския шампион Полша с 3:0 (21, 22, 23). Двубоят за световната корона във волейбола е в неделя от 13:30 ч. наше време и освен по платения канал "Макс спорт 2" ще бъде излъчен пряко и по националните bTV и "Нова телевизия".

НА ЖИВО В СОФИЯ

По инициатива на кмета на София Васил Терзиев столичани и гостите на града ще могат да гледат заедно финала на Мондиал 2025 на открито. Историческият мач между България и Италия ще бъде излъчен на голям екран на пл. "Св. Александър Невски", като събитието ще бъде със свободен вход.

Министерството на младежта и спорта също организира масово гледане на двубоя за световната титла. Мачът ще бъде излъчен на голям екран и на стадион "Юнак" в София, като вратите на съоръжението в Борисовата градина ще отворят още в 12:00 ч. в утрешния ден. Входът също е свободен.

РЕАКЦИИ

"Тази победа означава, че съм научил момчетата това, което съм искал. Че съм натискал по време на всеки един тренировъчен ден - възкликна щастливият селекционер Джанлоренцо Бленджини. - Получих отговора, който исках, с всичките подобрения в играта ни. Макар че и днес се наложи да страдаме повече от необходимото. Не показахме най-добрия си волейбол, но се опитахме да намерим различни решения. Сега ни остава да мислим за утре. Ще трябва да вложим цялата ментална енергия. След края на световното първенство може да почиваме. Сега не трябва да отпускаме газта."

"Не мога да повярвам! Благодаря на всички! Много сме щастливи! - добави Александър Николов. - Ще опитаме да превърнем медала в златен. Този мач беше много добър. Трябваше да останем концентрирани след двубоя със САЩ. Така направихме днес. Благодаря много на всички! Връщаме се като медалисти. Утре излизаме, за да оцветим медала в злато."