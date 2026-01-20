Медия без
Селекционерът Димитров приключи с бойкотиращия Вуцов

Александър Димитров смята да ползва експериментален състав за турнира в Индонезия

Днес, 13:04
Александър Димитров защити избора на БФС националният отбор да играе на турнир с Индонезия, Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис.
Селекционерът на мъжкия национален отбор по футбол Александър Димитров е приключил с опитите да върне вратаря на "Левски" Светослав Вуцов. Последният обяви бойкот на държавния тим на 16 октомври, веднага след загубата с 0:4 от Испания заради отношението към него на човек от екипа на Димитров. Последваха две срещи, инициирани от ръководството на БФС, в опит да бъде постигнат компромис между двете страни, но те не дадоха резултат.

Сега стана ясно, че селекционерът повече не смята да моли Вуцов. "Относно Светослав Вуцов темата отдавна е изчерпана. Ние сме приели неговото решение за националния отбор. Всеки си продължава в своята посока. Уважаваме решението му и не можем да бъдем зависими от един човек, независимо как се казва той", коментира Димитров пред Дспорт и Спортал.

Той обяви също така, че възнамерява на предстощия турнир FIFA Series в Индонезия в края на март да разчита на експериментален състав, в който да са включени основно на млади футболисти. "Най-вероятно ще съхраним най-опитните ни играчи. Ще дадем шанс и на по-млади играчи. Може би ще има и дебютанти. Трима-четирима от най-опитните ще ги съхраним в разгара на техните шампионати, да дадем път на по-млади играчи, за да видим дали могат да са част от състава за Лигата на нациите. Националният отбор е пътувал и за Япония, това не е страшно, а е добър опит", каза селеционерът. А относно нивото на съперниците ни в този турнир (Индонезия, Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис) Димитров защити избора на БФС: "Можем да наложим нашите идеи, без значение от съперника, защото няма слаби съперници, още повече срещу европейските отбори искат да покажат най-доброто. Искаме да имаме самочувствие, да изградим атакуващ стил и да печелим. Прекарал съм прекрасни години в Индонезия. Там футболът е религия. На наши тренировки имаше 5000 човека. Най-популярният спорт там. Индонезия има за цел да се класира на Световно първенство, поставиха си тази цел за 2030 година, искат и да са домакини на Световно през 2034 или 2038 г. Много бързо се развива футболът там. Имат огромен финансов ресурс."

Александър Димитров заяви, че за юни се преговаря за контроли със силни съперници, които ще участват и на Мондиал 2026. "Юни месец има още един прозорец, в който ще имаме още две приятелски мачове. Тогава ще играем с европейски съперници, имаме покана от някои отбори, които са се класирали на Световното или на баражите. На 12 февруари има жребий за Лигата на нациите, след него, спрямо противниците, ще имаме стратегия срещу кого да се изправим юни месец. Тогава ще вдигнем левъла", рече треньорът.

