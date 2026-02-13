Естонците ни броят за конкурент за второто място в Лигата на нациите

Никой не слага България като фаворит за първото място в групата ни от Лига С на турнира Лига на нациите 2026/27, въпреки предварително афишираните амбиции на ръководството на БФС да оглавим крайното класиране. Това стана ясно след изтегления снощи жребий, който ни отреди за съперници Исландия, Естония и победителя от двойката Люксембург - Малта.

Общото мнение е, че фаворит е тимът на Исландия. "Мисля, че Исландия може да бъде изненадана някъде, но вярвам, че са най-силните (...) Играчите им са много висока класа, защото играят в добри лиги. Те са много смел, издръжлив и конкурентен отбор", заяви селекционерът на естонския отбор Юрген Хен. Той добави, че тимът му ще се стреми към второто място, като конкурент за тази позиция ще е България. "Този път "равностойно" е ключовата дума за нашата група. Няма да се изненадам, ако разликата между второто и четвъртото място накрая е малка. От тази гледна точка всеки мач е изключително решаващ. Смея да мечтая за второ място. Минималната цел е същата като преди две години - да останем в Лига С. България е като троянски кон - може да изглеждат безобидни, въпреки че са доста добър отбор. Групата на последните световни квалификации беше много тежка за тях, но преди това имаха постоянни резултати. Наскоро завършиха наравно със силни отбори (б.ред. - тук Хен вероятно бърка, имайки предвид победата ни с 2:1 над Грузия, тъй като последното ни равенство е 2:2 с Кипър от 6 юни). Спорът с тях определено ще бъде тежък", заяви треньорът на естонците.

Днес стана ясна и програмата в групата ни. Българският отбор започва с две домакинства в края на септември - срещу Люксембург или Малта на 26.IX и Естония на 29.IX, следват гостувания срещу Исландия (3.Х) и Люксембург/Малта (6.Х), а ноемврийската сесия мачове ще включва домакинство срещу Исландия (13.XI) и гостуване срещу Естония (16.XI) в последния двубой.

Селекционерът на националния ни отбор Александър Димитров също подчерта силата на Исландия, напомняйки за достигането на този тим до 1/4-финалите на Евро 2016 и класирането за Мондиал 2018. Той също така прогнозира, че Люксембург ще победи Малта и ще стане последният участник в нашата група.

"За мен групата е доста балансирана. Надявам се, че фактът, че започваме участието си с две срещи пред собствена публика, ще ни помогне за успешен старт у дома на тази кампания в Лигата на нациите... Ние самите не сме в позиция да подценяваме който и да е съперник и това важи в пълна степен и за естонците. Аз лично смятам, че Люксембург ще победи Малта в предстоящия бараж и ще попадне в нашия поток. Знаете, че срещу Люксембург се изправихме и в предишното издание на Лигата на нациите, когато въпреки че спечелихме гостуването си, този противник ни създаде изключително много проблеми. Затова и казвам, че за мен балансът на силите е доста изравнен", коментира Димитров.

Той обясни, че след предстоящия турнир FIFA Series в Индонезия, с участието на домакините, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис, от БФС ще трябва да търсят съперници за контроли през юни, чийто стил да се доближава до този на противниците ни през есента.

Що се отнася до въведената за първи път програма, включваща прозорец от 4 последователни мача в края на септември и началото на октомври, селекционерът ни каза: "За всички отбори това ще бъде непозната територия и сериозно предизвикателство, тъй като в рамките на 11 дни ще изиграем 4 срещи. Ще трябва да сме в оптимална физическа форма, защото завършваме този прозорец от мачове с две гостувания - включително на Исландия, като разстоянието между София и Рейкявик е близо 4 000 километра."