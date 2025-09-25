Медия без
Волейболният устрем отведе България до 1/2-финал на Мондиал 2025

Националите осъществиха величествен обрат от 0:2 гейма срещу САЩ

25 Септ. 2025Обновена
Въпреки слабото начало на мача Александър Николов приключи 1/4-финалния двубой като топреализатор.
Най-успешното участие на България на световно първенство по волейбол за мъже през последните две десетилетия стигна до 1/2-финалите. Националният ни отбор, воден от италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини, обърна по магичен начин тима на САЩ с 3:2 (-21, -19, 17, 22, 13) и влезе в Топ 4 на Мондиал 2025 във Филипините.

В първите два гейма американците заличиха всички силни страни в играта на тима ни. Особено очевидно беше неутрализирането на двигателя в атаката ни Александър Николов, който беше ограничен до едва 7 точки в откриващите две части, от които 1 ас и 1 блок.

По време на третия гейм Бленджини смени единия от двамата ни посрещачи и пусна като втори краен нападател Георги Татаров на мястото на Мартин Атанасов. Промяната донесе желаното раздвижване в полето ни и България взе по убедителен начин частта, отваряйки 8 точки разлика.

В тези моменти и Николов вече беше намерил ритъма си и постепенно влезе в обичайната си роля на топреализатор - не само за нашия отбор, а изобщо в мача. Алекс приключи двубоя с фантастичните 29 т. (2 аса, 1 блок), повеждайки мощно съотборниците си в четвъртия гейм и след това в тайбрека.

С втория най-голям точков принос за величествения обрат завърши Аспарух Аспарухов с 12 т. (2 блока), а с двуцифрен актив се отличи и Илия Петков - 10 т. (2 аса), включително победната точка при четвъртия пореден мачбол след 14:10 в решаващата пета част. Капитанът Алекс Грозданов заби още 8 т. (1 ас, 2 блока), а влезлият като резерва Татаров помогна със 7 т. (1 блок).

От американците най-резултатен стана Итън Чамплин със 17 т. (1 блок). Границата от 10 т. преминаха още двама в състава на САЩ - Джордан Юърт с 15 т. и Мерик Макхенри с 12 т. (1 ас, 1 блок).

За място в големия финал България ще спори с Чехия, чийто отбор по-рано днес елиминира Иран с 3:1 (-22, 25, 20, 21), също след обрат. В другия 1/2-финал ще се срещнат Полша и световният шампион Италия, защитаващ титлата си от Мондиал 2022. И двата мача са на 27 септември.

Последният случай, в който страната ни беше част от Финалната четворка на световното първенство по волейбол, беше през вече далечната 2006 г. На шампионата в Япония тогава "лъвовете" спечелиха бронзовите медали, след като загубиха на 1/2-финалите от Полша с 1:3 и победиха в мача за трето място Сърбия и Черна гора с 3:1.

Селекционер на онзи отбор беше Мартин Стоев, а в състава се открояваха Пламен Константинов, Матей Казийски, Андрей Жеков, Евгени Иванов, Боян Йорданов, Теодор Салпаров и Владимир Николов - бащата на две от звездите в днешния ни тим Александър и Симеон.

волейбол, мъжки национален отбор, Джанлоренцо Бленджини

