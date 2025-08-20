Медия без
Джокович се завърна със загуба в Ню Йорк

Алкарас и Радукану също приключиха безславно при смесените двойки на US Open

Днес, 08:57
Новак Джокович се придвижва с танцова стъпка по основната линия, докато партньорката му Олга Данилович се забавлява с широка усмивка на корта след спечелена точка срещу Даниил Медведев и Мира Андреева.
Носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем Новак Джокович изигра първия си официален мач от повече от месец. Сърбинът се завърна на корта за широко рекламирания турнир на смесени двойки от Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк и загуби още в I кръг на полудемонстративната надпревара.

В тандем със своята сънародничка Олга Данилович, 38-годишният белградчанин отстъпи пред руския дует с неутрален статут Даниил Медведев и Мира Андреева с 2:4, 3:5. В този двудневен формат на миксираното каре мачовете се играят в по два сета до четири гейма.

За последно Джокович беше играл на 1/2-финалите на "Уимбълдън" на 11 юли, когато загуби от бъдещия шампион Яник Синер. От началото на сезона бившият №1 в света има 26 победи в 35 мача на сингъл.

Друга от най-обсъжданите двойки за смесения турнир на US Open също отпадна безславно от шоу състезанието, предшестващо същинския "мейджър". Карлос Алкарас и Ема Радукану приключиха участието си на старта на основната схема, губейки от Джак Дрейпър и Джесика Пегула с 2:4, 2:4.

За сметка на това Ига Швьонтек продължи шеметното си представяне в последните дни. В понеделник вечер полякинята стана шампионка на "WTA 1000" в Синсинати, след това хвана нощен полет за Ню Йорк и малко повече от 24 ч. по-късно вече е 1/2-финалистка в Откритото първенство на САЩ заедно с партньора си Каспер Рууд.

Двамата с норвежеца първо елиминираха Франсис Тиафоу и Мадисън Кийс с 4:1, 4:2, а после на 1/4-финалите се справиха и с Лоренцо Музети и Кейти Макнали с 4:1, 4:2.

"Няма проблем, мога още сега да изиграя и полуфинала, и финала", заяви къде на шега, къде наистина Швьонтек. За място във финала тя и Рууд ще спорят с Дрейпър и Пегула.

В долната половина на схемата се оформи полуфинал между Сара Ерани/Андреа Вавасори и Даниел Колинс/Крисчън Харисън. Миналогодишните шампиони от Италия записаха победи срещу елиминираха Елена Рибакина/Тейлър Фриц с 4:2, 4:2 и срещу Каролина Мухова/Андрей Рубльов с 4:1, 5:4 (4). Американците пък минаха през Белинда Бенчич/Александър Зверев с 4:0, 5:3 и Тейлър Таунсенд/Бен Шелтън с 4:1, 5:4 (2).

Полуфиналите и финалът при смесените двойки са тази вечер. Същинският US Open започва в неделя (24 август).

