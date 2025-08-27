Шампионът Синер се забави само 98 минути за първата победа

ЕПА/БГНЕС Яник Синер не показа никакви признаци на физически проблеми 9 дни след травмата в Синсинати

Шампионът Яник Синер започна с разгромна победа защитата на титлата си на US Open в Ню Йорк.

24-годишният италианец отстрани чеха Вит Копжива с 6:1, 6:1, 6:2 за едва час и 38 минути и не показа никакви признаци на физически проблеми, независимо, че преди 9 дни трябваше да се оттегли от финала в Синсинати срещу Карлос Алкарас заради травма.

"Чувствам се в добра физическа форва - коментира по-късно световният №1. Имах няколко добри тренировъчни дни, особено последните два. Направих и добър мач в първия кръг, така че съм доволен".

Поставеният под №1 в схемата Синер вече е с баланс 22-0 в турнирите от Големия шлем на твърда настилка, тъй като спечели последните три - Australian Open 2024 и 2025 и миналогодишния US Open. Ако успее да триумфира за втора поредна година в Ню Йорк, ще стане първият след Роджър Федерер (Швейц) през 2008 г., който е защитил трофея.

Следващият му съперник ще е Алексей Попирин (Авл), който отстрани Емил Руусувуори (Фин) с 6:3, 6:4, 7:6 (3). Ако стигне до финала Синер ще е участвал в битката за титлата и на четирите турнира от Шлема тази година, като спечели два от тях - в Мелбърн и на Уимбълън, докато на "Ролан Гарос" бе обърнат от 2-0 сета от Карлос Алкарас.

С успех започна и световният №3 Александър Зверев. Тенисистът от Германия продължи да показва добра форма на турнирите на твърда настилка в САЩ, където стигна до полуфинали в Торонто и Синсинати и победи с 6:2, 7:6 (4), 6:4 Алехандро Табило (Чили).

Поставеният под №10 Лоренцо Музети (Ит) пък загуби сет, но отстрани Джовани Мпетчи Перикар (Фр) с 6:7 (3), 6:3, 6:4, 6:4 и записа едва втора победа в Шлема, откакто загуби полуфинала на "Ролан Гарос" през юни.

При жените очаквана бърза победа взе шампионката от 2022 г. и поставена под №2 Ига Швьонтек. Полякинята се разправи с Емилиана Аранго (Кол) само за 60 минути - 6:1, 6:2.

Coco Gauff finishes a thriller with the most Coco Gauff point ever.



Quite a match. pic.twitter.com/2GXpFlf1hH — José Morgado (@josemorgado) 27 август 2025 г.

Не толкова безоблачно напред премина третата в схемата Коко Гоф (САЩ), която загуби сет и доста се измъчи, докато отстрани Айла Томлянович (Авл) с 6:4, 6:7(2), 7:5 в мач, продължил 2:57 ч. и предложил много обрати на публиката.