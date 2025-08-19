US Open разбуни духовете с модернизираните смесени двойки

ЕПА/БГНЕС архив Миналогодишните шампиони Сара Ерани и Андреа Вавасори са единствените специалисти на двойки, които ще участват в смесения турнир на US Open през 2025 г.

Независимо дали ви харесват или не, обновените смесени двойки на US Open няма как да бъдат пренебрегнати. Трансформирането на събитието чрез примамване на суперзвездите да играят за огромни парични награди, с по-кратък формат и в нов времеви прозорец преди началото на същинския турнир е смел ход от страна на американската тенис асоциация (USTA).

Той донесе едновременно вълнение и критики, поляризирайки мненията на тези, които играят, гледат и обичат спорта. Някои смятат, че това ще привлече повече внимание към тениса на един все по-конкурентен и по-наситен пазар.

"Винаги се опитваме да намерим нови инициативи, за да направим нашия спорт по-интересен за феновете. Мисля, че е фантастично", каза пред "Би Би Си Спорт" Даниела Хантухова, която спечели титлата на смесени двойки от Откритото първенство на САЩ през 2005 г.

Други обаче смятат, че този формат обезценява титлата от Големия шлем и лишава специалистите на двойки от шанс да спечелят най-голямата награда.

"В моите очи това е прехвален демонстративен турнир", категоричен е британската звезда в играта на каре Джейми Мъри.

Аргументът "за": повече внимание и забавление

Когато US Open обяви, че "преосмисля" смесените двойки, обосновката беше да "издигне" събитието нагоре и да създаде "по-голям фокус" върху спорта. Интересът със сигурност нарасна, когато бяха обявени първите звездни имена.

Петкратният шампион от Големия шлем на сингъл Карлос Алкарас, комбиниран с британката Ема Радукану, привлече най-голямо внимание. Новак Джокович, Яник Синер, Ига Швьонтек и Винъс Уилямс внесоха допълнителен блясък.

"Заради нивото на вълнение и за да накарат феновете да напълнят стадиона, е страхотна идея да бъде задействана тази звездна сила - коментира американската легенда на двойки Майк Брайън. - Феновете искат да видят Джокович, Алкарас и Синер дори когато си мият зъбите."

Половината от 16-те участващи дуета бяха събрани въз основа на съвместното им класиране в световната ранглиста, а останалите осем получиха "уайлд кард" от организаторите в Ню Йорк. Двадесет и един от общо 32-мата тенисисти се намират в Топ 20 на света на сингъл при мъжете и жените.

Мачовете ще се играят на двата най-големи стадиона във "Флашинг Медоус" - "Артър Аш" и "Луис Армстронг". Американската ТВ аудитория ще може да гледа срещите в праймтайма на ESPN, който миналата година подписа договор за $2 млрд. за ексклузивни права за US Open до 2037 г.

"Мисля, че е готино за популяризирането на играта. И разбирам икономическата страна - добави Брайън, който спечели четири от 22-те си титли от Шлема на двойки именно в смесения турнир в Ню Йорк. - Винаги ще има разочаровани хора, както има и победители, и губещи. Но в крайна сметка мисля, че феновете ще бъдат доволни от продукта."

Твърдението на главния изп. директор на USTA Лю Шер, че "играчите подкрепят" модернизирането, със сигурност е вярно за най-големите звезди на сингъл. Джокович разбира защо има разделени мнения, но казва, че е "развълнуван" да участва в това, което според него ще бъде "много забавно" събитие.

Британецът Джак Дрейпър, който ще обедини сили с американката Джесика Пегула, смята, че форматът ще послужи като "полезна подготовка" за сингъла. Швьонтек пък вярва, че това ще бъде "състезателен тест".

Има обаче очевидна липса на специализирани двойки. От емблематичните дуети "уайлд кард" получиха единствено Сара Ерани и Андреа Вавасори, които спечелиха титлата миналата година. Сега и двамата възразиха публично срещу промяната.

Аргументът "против": загубени възможности и обезценяване на "мейджър" турнир

Желанието на топ звездите да се включат не бива да е изненада. Освен съкратения формат и удобното планиране, има и свръхдоходоносен награден фонд - нещо, което е особено дразнещо за специалистите на двойки, които пропускат надпреварата. Тазгодишният шампионски дует ще спечели $1 млн. - пет пъти повече от това, което Ерани и Вавасори взеха през 2024 г.

"Разочароващо е. Тези пари отиват при играчи, които така или иначе печелят огромни суми", посочи Джейми Мъри, който притежава три титли от US Open в смесения турнир.

Като допълнителен подсладител на най-големите звезди са изплатени и хонорари за участие - които според източник на Би Би Си са над $50 000 на човек. Отделно наградният фонд на сингъл съставлява около 75% от рекордните общо $90 млн. на тазгодишния US Open.

"Те не играят, защото е възможност да спечелят турнир от Големия шлем, а защото получават много пари и потенциално доста готино събитие", анализира още Мъри.

Загубеният шанс за трофей от Шлема е ключовият източник на разочарование за играчите на двойки. Много специалисти на каре, включително Мъри, вярват, че звездното събитие би могло да допълни традиционния смесен турнир, но не и да го замени.

"Сигурен съм, че ще бъде забавна демонстративна игра, но ще бъде точно това и нищо повече. Не го виждам като турнир от Големия шлем", каза британецът Джо Солсбъри, който миналия месец стигна до финала на смесени двойки на "Уимбълдън" заедно с бразилката Луиза Стефани.

Друго оплакване е липсата на консултации. Усещането на Солсбъри и Стефани е, че US Open не е обсъдил плановете с играчите, които са представени от избрани съвети на ATP и WTA.

Джесика Пегула, виден член на съвета на WTA, се съгласи, че USTA е действала "небрежно", добавяйки: "Ако имаше обратна връзка относно формата, тогава реакцията щеше да бъде малко по-различна."

"Сигурна съм, че щеше да има съпротива - сподели пък Луиза Стефани. - Но нашите мнения така или иначе нямаше да имат значение. Решението беше взето и трябва да живеем с него."

В бездруго натоварения календар моментът също е сложен, тъй като много играчи участват в подгряващи турнири, преди да се втурнат към "Флашинг Медоус". В понеделник петкратният шампион от Големия шлем Карлос Алкарас спечели "Мастърс" в Синсинати и каза: "Графикът не е най-добрият, утре трябва да играя на US Open. Но концепцията на турнира ми харесва. Вероятно ще си лягам късно, но ще се опитам да покажа най-добрия си тенис, за да помогна на Ема да спечели."

Може ли други турнири от Големия шлем да последват примера?

Многобройни източници заявиха пред Би Би Си, че останалите три "мейджър" турнира - Australian Open, "Ролан Гарос" и "Уимбълдън", ще се придържат към традиционния формат и занапред. Основната причина за това е, че те нямат финансовата мощ на Откритото първенство на САЩ, за да платят наградния фонд и таксите за участие.

Но ако събитието в Ню Йорк се превърне в успех, това няма да остане незабелязано в Мелбърн, Париж и Лондон. Всички големи турнири все повече осъзнават необходимостта от увеличаване на възможностите за печалба в седмицата преди основните схеми, независимо дали става въпрос за квалификации, демонстративни мачове или събития за фенове.

Даниела Хантухова предлага новите смесени двойки да бъдат въведени на някои съвместни събития на ATP и WTA.

"Мисля, че това би било чудесна инициатива в Индиън Уелс, Маями или Мадрид - каза словачката. - Видяхме, че феновете вече говорят за US Open, и мисля, че това е чудесна възможност за жените тенисистки. Мисля, че е чудесно, че намираме все повече начини да комбинираме мъжкия и женския тенис."