Шоу нямаше: Алкарас спечели без игра 8-ата си "Мастърс" титла

Очакваният с трепет от феновете нов епизод от шоуто между двамата най-добри тенисисти в света пропадна. Лидерът в ранглистата Яник Синер се отказа още преди края на първия сет в мача срещу Карлос Алкарас и световният №2 вдигна трофея от "Мастърс" турнира в Синсинати практически без игра.

Испанецът започна вихрено финала и поведе с 5:0 гейма, но се оказа, че всъщност италианецът не е в кондиция заради стомашни проблеми. Преди началото на шестия гейм Синер поиска медицински таймаут и съвсем скоро уведоми съдията и съперника си, че болките в корема не му позволяват да продължи.

"Съжалявам, че ви разочаровах - обърна се Яник към публиката на централния корт. - От вчера не се чувствах добре. Надявах се през нощта да се оправя, но стана още по-зле. Получи се твърде кратък мач, съжалявам. Карлос, честито! Твоят сезон дотук е фантастичен. Пожелавам ти всичко най-добро за US Open. Благодаря на моя екип за това, че ме разбирате всеки ден. Благодаря за подкрепата. Понякога просто трябва да приемем, че не е възможно."

A sad, abrupt end...@carlosalcaraz wins his first title in Cincinnati after Sinner retires at *5-0 down.



Congratulations Carlitos and get well soon Jannik! 🥹

Чисто статистически погледнато, това беше 9-а победа за Алкарас от 14 изиграни мача срещу Синер. Последните пет срещи между двамата бяха във финали и испанецът спечели четири от тях - на "АТР 500" в Пекин миналия октомври, на "АТР 1000" в Рим през май, на "Ролан Гарос" в Париж през юни и сега в Синсинати. Италианецът се реабилитира на "Уимбълдън" през юли.

За Карлитос титлата е общо 22-ра в кариерата и 8-а от сериите "Мастърс".

"Това не беше начинът, по който искам да спечеля турнира - сподели новият шампион и се обърна към съперника си. - Знам как се чувстваш. Не мога да кажа нещо, което ти не знаеш. Но съм сигурен, че от тази ситуация ти ще станеш още по-добър. Ти си един от най-големите победители. Точно в момента не знам как да продължа. Благодаря на хората в моя екип, че сте до мен и ме подтиквате да изкарам всичко от себе си. Този турнир винаги е бил много добър за мен, тази година се получи най-добрият. Но не приключи точно така, както ми се искаше. Все пак благодаря на всички!"