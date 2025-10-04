България си избра Северна Македония за съперник на Евроволей 2026

стопкадър YouTube Пълният жребий за груповата фаза на европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.

Мъжкият национален отбор по волейбол изтегли добър жребий за груповата фаза на европейското първенство през 2026 г., на което страната ни ще бъде съдомакин. Шампионатът на Стария континент догодина ще се проведе в България, Италия, Румъния и Финландия от 10 до 27 септември, като мачовете у нас ще се играят във Варна.

Церемонията по разпределяне на 24-те финалиста се състоя тази вечер в италианския град Бари по новаторски модел. Освен класическото теглене на отборите от четири урни според местата им в световната ранглиста, всеки от домакините имаше право да си избере по един противник.

От наша страна изборът падна върху Северна Македония, италианците посочиха Швеция, финландците - Естония, а румънците - Латвия. Класически жребий отреди останалите ни съперници в група В да бъдат световният №1 и действащ европейски шампион Полша, Украйна, Португалия и Израел.

В тегленето участва по един волейболист от всяка страна домакин, като българският представител беше Дамян Колев. Либерото на националния отбор изтегли португалците като противник на "лъвовете". Останалите възможни съперници на световните вицешампиони от тази урна бяха Гърция, Нидерландия и Турция.

The road to glory begins here! 🚀

The #EuroVolleyM 2026 Pools are officially revealed!

24 teams, 4 hosts, 1 dream!!! 🏆

Get ready for a summer of worldclass volleyball across Europe! 🇪🇺🔥



Which pool looks the toughest to you? 👀#EuroVolley #Volleyball #CEV #EuroVolley2026 pic.twitter.com/nUCq76lBp2 — European Volleyball (@CEVolleyball) 4 октомври 2025 г.

Ето и пълния жребий за груповата фаза на Евроволей 2026 при мъжете:

Група А (Модена): Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция, Словакия

Група В (Варна): България, Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия, Израел

Група С (Тампере): Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия, Дания

Група D (Клуж-Напока): Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария

Регламентът предвижда след мачове всеки срещу всеки първите четири отбора от всяка група да се класират за фазата на директните елиминации. Осминафиналите и четвъртфиналите ще се проведат в Италия и България, като у нас ще се съберат потоците от Варна и Клуж-Напока. Домакин на Финалната четворка ще бъде Италия.

ПРИ ДАМИТЕ

Също тази вечер беше изтеглен и жребият за Евроволей 2026 при жените. Дамският турнир също ще се проведе в четири страни - Турция, Чехия, Швеция и Азербайджан, от 21 август до 6 септември.

Волейболистките от националния отбор на България попаднаха в предварителна група В в Бърно, където съпернички ще им бъдат отборите на домакина Чехия, Австрия, Сърбия, Украйна и Гърция.

Ето пълния жребий за груповата фаза на Евроволей 2026 при дамите:

Група А (Истанбул): Турция, Латвия, Полша, Германия, Словения, Унгария

Група В (Бърно): Чехия, Австрия, Сърбия, Украйна, България, Гърция

Група С (Баку): Азербайджан, Португалия, Нидерландия, Белгия, Румъния, Испания

Група D (Гьотеборг): Швеция, Черна гора, Италия, Франция, Словакия, Хърватия