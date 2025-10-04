Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България си избра Северна Македония за съперник на Евроволей 2026

Световният №1 Полша е най-тежкият противник за вицешампионите от Мондиал 2025

04 Окт. 2025
Пълният жребий за груповата фаза на европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.
стопкадър YouTube
Пълният жребий за груповата фаза на европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.

Мъжкият национален отбор по волейбол изтегли добър жребий за груповата фаза на европейското първенство през 2026 г., на което страната ни ще бъде съдомакин. Шампионатът на Стария континент догодина ще се проведе в България, Италия, Румъния и Финландия от 10 до 27 септември, като мачовете у нас ще се играят във Варна.

Церемонията по разпределяне на 24-те финалиста се състоя тази вечер в италианския град Бари по новаторски модел. Освен класическото теглене на отборите от четири урни според местата им в световната ранглиста, всеки от домакините имаше право да си избере по един противник.

От наша страна изборът падна върху Северна Македония, италианците посочиха Швеция, финландците - Естония, а румънците - Латвия. Класически жребий отреди останалите ни съперници в група В да бъдат световният №1 и действащ европейски шампион Полша, Украйна, Португалия и Израел.

В тегленето участва по един волейболист от всяка страна домакин, като българският представител беше Дамян Колев. Либерото на националния отбор изтегли португалците като противник на "лъвовете". Останалите възможни съперници на световните вицешампиони от тази урна бяха Гърция, Нидерландия и Турция.

Ето и пълния жребий за груповата фаза на Евроволей 2026 при мъжете:

Група А (Модена): Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция, Словакия

Група В (Варна): България, Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия, Израел

Група С (Тампере): Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия, Дания

Група D (Клуж-Напока): Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария

Регламентът предвижда след мачове всеки срещу всеки първите четири отбора от всяка група да се класират за фазата на директните елиминации. Осминафиналите и четвъртфиналите ще се проведат в Италия и България, като у нас ще се съберат потоците от Варна и Клуж-Напока. Домакин на Финалната четворка ще бъде Италия.

 

ПРИ ДАМИТЕ

Също тази вечер беше изтеглен и жребият за Евроволей 2026 при жените. Дамският турнир също ще се проведе в четири страни - Турция, Чехия, Швеция и Азербайджан, от 21 август до 6 септември.

Волейболистките от националния отбор на България попаднаха в предварителна група В в Бърно, където съпернички ще им бъдат отборите на домакина Чехия, Австрия, Сърбия, Украйна и Гърция.

Ето пълния жребий за груповата фаза на Евроволей 2026 при дамите:

Група А (Истанбул): Турция, Латвия, Полша, Германия, Словения, Унгария

Група В (Бърно): Чехия, Австрия, Сърбия, Украйна, България, Гърция

Група С (Баку): Азербайджан, Португалия, Нидерландия, Белгия, Румъния, Испания

Група D (Гьотеборг): Швеция, Черна гора, Италия, Франция, Словакия, Хърватия

 

CEV EuroVolley 2026 | Drawing of Lots
The Drawing of Lots takes place at the iconic Norman-Swabian Castle in Bari.Join this channel to get access to perks:https://www.youtube.com/channel/UC8XRC85...
YouTube

 

Либерото на българския национален отбор Дамян Колев изтегли тима на Португалия като съперник на "лъвовете" във Варна.
стопкадър YouTube Либерото на българския национален отбор Дамян Колев изтегли тима на Португалия като съперник на "лъвовете" във Варна.
Чешкият център Магдалена Йехлажова показва листчето с името на България по време на жребия при дамите.
стопкадър YouTube Чешкият център Магдалена Йехлажова показва листчето с името на България по време на жребия при дамите.
Разпределението на отборите в четирите групи за първата фаза на Евроволей 2026 при жените.
стопкадър YouTube Разпределението на отборите в четирите групи за първата фаза на Евроволей 2026 при жените.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Евроволей 2026, мъжки национален отбор, женски национален отбор

Още новини по темата

Контузия промени плановете на селекционера Александър Димитров
04 Окт. 2025

Националният селекционер отложи подмладяването за друг път
03 Окт. 2025

Народните представители станаха на крака за световните вицешампиони
01 Окт. 2025

Долу ръцете от волейболистите!
01 Окт. 2025

Хиляди посрещнаха волейболистите пред "Александър Невски"
30 Септ. 2025

Волейболното чудо на България е сребърно
28 Септ. 2025

Волейболните герои стигнаха до финал с Италия
27 Септ. 2025

Дебютант от чужбина бе повикан за мачовете с Турция и Испания
26 Септ. 2025

Александър Николов вече е и реализатор №1 на Мондиал 2025
26 Септ. 2025

Волейболният устрем отведе България до 1/2-финал на Мондиал 2025
25 Септ. 2025

Новият селекционер върна в А тима най-скъпия български защитник
25 Септ. 2025

БФС сложи за селекционер треньор без никакви успехи
24 Септ. 2025

Женският ни волейболен отбор остана без селекционер
24 Септ. 2025

Волейболният президент: Голямата ни цел остава ЛА 2028
23 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар