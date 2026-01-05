Медия без
Тенисистите ще играят с Австрия или Япония, ако бият Белгия

Капитанът Валентин Димов обяви състава за историческото домакинство за Купа "Дейвис"

Днес, 18:29
Героите от драматичната победа над Финландия миналия септември.
Героите от драматичната победа над Финландия миналия септември.

Австрия или Япония ще бъде съперник на България във II кръг от квалификациите за Финалите за Купа "Дейвис", ако в първия етап тенис националите се справят с тима на Белгия. Това отреди схемата на директни елиминации в най-горния ешелон от световното първенство за мъжки отбори.

В своя исторически дебют в това ниво на глобалния турнир нашите тенисисти ще домакинстват на белгийците в Пловдив. Мачът ще се проведе на твърд корт в зала "Колодрума" в уикенда на 7-8 февруари. Съставът на капитана Валентин Димов стигна дотук с успех над Финландия с 3-2 победи в Световна група I миналия септември - също в Града под тепетата, но тогава на открития клей корт в ТК "Локомотив".

Днес треньорът Димов обяви състава за срещата с Белгия. В националната селекция се завръща Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу финландците поради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В отбора са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски.

Победителят от България - Белгия ще се изправи срещу по-добрия от Австрия - Япония. Загубилият пък в бараж за запазване на мястото си в квалификациите през септември 2026 г.

