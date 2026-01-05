Тенисистите ще играят с Австрия или Япония, ако бият Белгия

Австрия или Япония ще бъде съперник на България във II кръг от квалификациите за Финалите за Купа "Дейвис", ако в първия етап тенис националите се справят с тима на Белгия. Това отреди схемата на директни елиминации в най-горния ешелон от световното първенство за мъжки отбори.

В своя исторически дебют в това ниво на глобалния турнир нашите тенисисти ще домакинстват на белгийците в Пловдив. Мачът ще се проведе на твърд корт в зала "Колодрума" в уикенда на 7-8 февруари. Съставът на капитана Валентин Димов стигна дотук с успех над Финландия с 3-2 победи в Световна група I миналия септември - също в Града под тепетата, но тогава на открития клей корт в ТК "Локомотив".

Днес треньорът Димов обяви състава за срещата с Белгия. В националната селекция се завръща Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу финландците поради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В отбора са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски.

Победителят от България - Белгия ще се изправи срещу по-добрия от Австрия - Япония. Загубилият пък в бараж за запазване на мястото си в квалификациите през септември 2026 г.