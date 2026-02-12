Тенисистите ще гостуват в Дания за Купа "Дейвис"

България ще гостува на Дания в Световна група I от турнира за Купа "Дейвис" - световното отборно първенство по тенис за мъже. Това отреди тегленият днес жребий в централата на международната федерация (ITF) в Лондон.

Миналия уикенд и двата тима участваха в първи кръг от квалификациите за финалите, но загубиха - нашата селекция с 0-4 срещу Белгия като домакин в Пловдив, а датчаните с 1-3 като гости на Хърватия във Вараждин. Останалите потенциални съперници за отбора ни бяха Сърбия, Перу, Австралия, Норвегия, Япония, Нидерландия, Аржентина, Унгария, Швеция, Словакия, Бразилия и Финландия.

Предстоящият двубой между Дания и България ще бъде втори в съперничеството между двете страни за Купа "Дейвис". Първата среща е през 1982 г. в Пловдив и скандинавците я печелят с 4-1 победи. Тогава в българския състав са Юлиян Стаматов, Божидар Пампулов и Матей Пампулов.

Вторият мач ще се проведе на 18-19 или 19-20 септември 2026 г. - изборът ще бъде направен от датчаните, които ще решат също в кой град и на каква настилка да се играе. Победителят от тази среща ще се класира отново в квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис" през февруари 2027 г., а загубилият ще участва по същото време в плейофите за Световна група I.