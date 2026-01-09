Капитанът за Купа "Дейвис": Има теоретичен шанс Григор Димитров да дойде

SPORTAL.BG Капитанът на тенис националите Валентин Димов изрази оптимизъм, че Григор Димитров може и все пак да се включи в отбора за Купа "Дейвис".

Григор Димитров отново е отказал поканата да се включи в състава на националния отбор по тенис за Купа "Дейвис". Въпреки това капитанът на тима ни Валентин Димов вярва, че все още съществува вероятност най-добрият български тенисист на всички времена да пристигне за домакинството срещу Белгия от квалификациите за финалите на световното отборно първенство за мъже.

Историческият за България мач е на 7-8 февруари в Пловдив. Изненадата е, че избраната настилка за корта в зала "Колодрума" е клей, а не обичайната на закрито хард. Специалният червен шамот ще бъде доставен от Унгария, съобщиха от родната федерация (БФТ).

"Шанс Григор да дойде теоретично винаги има. Той е поканен, но имаме получен отказ преди седмица, че няма да успее да вземе участие в отбора - обяви днес треньорът Димов. - Теоретично има възможност това нещо да се промени, но засега официалното становище, което имаме, е, че няма да вземе участие. Виждаме, че в последните години, за съжаление, той не е част от състава, но пък тези младежи имат много голям стимул, желание и мотивация да се показват, да се доказват и са с огромно желание да играят за България, което нас ни радва изключително много."

В тима за предстоящия мач капитанът включи Пьотр Нестеров (№522 в света), Илиян Радулов (№663), Александър Донски (№676), Иван Иванов (№942) и Александър Василев (без ранкинг). В белгийския състав пък са записани Зизу Бергс (№42), Рафаел Колиньон (№84), Александър Блокс (№116) и специалистите на двойки Сандер Жил (№49 в ранглистата на каре) и Йоран Влиген (№67).

НА КОРТА

Световният шампион при юношите за 2025 г. Иван Иванов продължава страхотното си представяне в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания), където се провежда турнир на твърди кортове за мъже с награден фонд $15 000. 17-годишният ни национал за Купа "Дейвис" се класира за 1/4-финалите на сингъл в надпреварата от календара на международната федерация (ITF).

Във II кръг Иванов постигна убедителна победа над белгиеца Бенoа Торк с 6:3, 6:3 за 1:22 ч. За място на 1/2-финалите варненецът ще спори с поставения под №3 в схемата Йосип Симунджа (Хърватия).