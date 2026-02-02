Медия без
Капитанът за Купа "Дейвис": Излизаме за победа

Дори и без първата си ракета, Белгия не става по-лесен съперник, категоричен е Димов

Днес, 17:04
Клей кортът в зала "Колодрума" вече е изграден и напълно готов да посрещне историческия за България мач за Купа "Дейвис".
БФТенис
Капитанът на мъжкия национален отбор по тенис Валентин Димов е наясно със силата на тима на Белгия - съперника на България в квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис". Въпреки това треньорът обяви, че тимът ни е амбициран да преследва победа в двудневния мач в пловдивската зала "Колодрума" този уикенд (7-8 февруари).

"Очакванията за сблъсъка с Белгия са за тежък мач. Това е нелек съперник. Смятам, че в мачовете за Купа "Дейвис" неведнъж се е показвало, че нещата на хартия седят по един начин, но по съвсем друг на практика. Направили сме отбор така, че да имаме нашите шансове. Излизаме за победата. Смятам, че като домакини, което много помага за цялата атмосфера и желанието, това нещо допринася за цялостното ни представяне", каза Димов пред БНТ.

Допълнително предимство за българския отбор се очаква да осигури настилката на корта. Въпреки че ще се играе на закрито, мачът ще се проведе на червен клей. Игрището вече е изградено и напълно готово да посрещне историческия за страната ни мач.

Съставът на гостите вече пристигна в Пловдив, но е без своята най-голяма звезда - първата ракета Зизу Бергс (№43 в света) ще пропусне двубоя заради контузия. Мястото му в тима зае Жил-Арно Баи (№208), а останалите тенисисти, повикани от капитана Стив Дарсис, са Рафаел Колиньон (№72), Александер Блокс (№96), Сандер Жил (№50 на двойки) и Йоран Влиген (№67 на двойки).

В отбора на България пък са записани Пьотр Нестеров (№523), Илиян Радулов (№668), Александър Донски (№681), Иван Иванов (№855) и Александър Василев (№1027).

"Научихме тази новина вчера (б. р. - за отсъствието на Бергс), но тя не ни дава повод за подценяване или отпускане - коментира Валентин Димов. - Напротив, трябва да излезем още по-мотивирани и с необходимото уважение към срещата. Това, че тяхната първа ракета отпада от състава, не прави белгийците по-лесен съперник."

Двубоят ще започне в събота с откриващите два сингъла от 14:00 и 16:30 ч. В неделя програмата предвижда среща на двойки от 13:00 ч. и ответните два сингъла - от 15:30 и 18:00 ч. Билетите се продават в мрежата на "Евентим". Всички срещи ще бъдат излъчвани пряко по "Нова" и "Нова спорт".

