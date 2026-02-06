Героят Александър Василев пак открива мача за Купа "Дейвис"

Във втори пореден мач на националния отбор за Купа "Дейвис" Александър Василев ще бъде тенисистът, който ще открие двубоя за България. Това отреди жребият за домакинството срещу Белгия от квалификациите за финалите на световното отборно първенство за мъже.

Мачът ще се играе през уикенда (7-8 февруари) на клей корт в зала "Колодрума" в Пловдив. В първия мач в събота Василев (№1025 в света), който беше посочен за втори избор от българския капитан Валентин Димов, ще се изправи срещу първата ракета в състава на белгийците - Рафаел Колиньон (№72 в ранглистата). Във втория сингъл за деня ще се срещнат нашият първи избор Илиян Радулов (№663) и втората ракета на съперника - Александер Блокс (№105).

В неделя са предвидени три двубоя, като първият от тях ще е на двойки - за него бяха заявени Александър Донски (№123 в световната ранглиста на каре) и Пьотр Нестеров (№539) срещу звездния дует на гостите Сандер Жил (№54) и Йоран Влиген (№67). След това трябва да се проведе мачът между първите ракети Радулов и Колиньон, а в евентуалната решаваща пета среща трябва помежду си да играят вторите избори Василев и Блокс.

Любопитното е, че засега в плана за мача от българска страна на попада юношеският шампион от "Уимбълдън" и US Open през 2025 г. Иван Иванов. Всеки от двамата капитани има право на промени в заявките в течение на двубоя или при извънредни обстоятелства.

По ирония на съдбата Александър Василев беше определен от жребия да открие и да закрие и предния двубой на България - срещу Финландия през септември също в Пловдив. Тогава 18-годишният хасковлия беше пълен дебютант в отбора и се превърна в герой - той спечели първия мач с 6:3, 7:5 срещу Ото Виртанен и донесе крайния успех на тима със знаменита победа със 7:6 (5), 6:4 над Емил Руусувуори пред пълните трибуни на ТК "Локомотив".

Сега също се очаква огромна подкрепа от публиката - досега са продадени над 3000 билета за 6-хилядната пловдивска зала. Мачовете в събота започват в 14:00 ч., а в неделя - в 13:00 ч. Двубоят ще бъде излъчван пряко по две телевизии - "Нова" и "Нова спорт".