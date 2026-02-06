Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Героят Александър Василев пак открива мача за Купа "Дейвис"

Юношеският шампион от "Уимбълдън" и US Open засега е извън плана за двубоя с Белгия

Днес, 12:21
Александър Василев и Рафаел Колиньон се поздравяват пред таблото с двойките за отделните мачове между България и Белгия.
ТВ стопкадър
Александър Василев и Рафаел Колиньон се поздравяват пред таблото с двойките за отделните мачове между България и Белгия.

Във втори пореден мач на националния отбор за Купа "Дейвис" Александър Василев ще бъде тенисистът, който ще открие двубоя за България. Това отреди жребият за домакинството срещу Белгия от квалификациите за финалите на световното отборно първенство за мъже.

Мачът ще се играе през уикенда (7-8 февруари) на клей корт в зала "Колодрума" в Пловдив. В първия мач в събота Василев (№1025 в света), който беше посочен за втори избор от българския капитан Валентин Димов, ще се изправи срещу първата ракета в състава на белгийците - Рафаел Колиньон (№72 в ранглистата). Във втория сингъл за деня ще се срещнат нашият първи избор Илиян Радулов (№663) и втората ракета на съперника - Александер Блокс (№105).

В неделя са предвидени три двубоя, като първият от тях ще е на двойки - за него бяха заявени Александър Донски (№123 в световната ранглиста на каре) и Пьотр Нестеров (№539) срещу звездния дует на гостите Сандер Жил (№54) и Йоран Влиген (№67). След това трябва да се проведе мачът между първите ракети Радулов и Колиньон, а в евентуалната решаваща пета среща трябва помежду си да играят вторите избори Василев и Блокс.

Любопитното е, че засега в плана за мача от българска страна на попада юношеският шампион от "Уимбълдън" и US Open през 2025 г. Иван Иванов. Всеки от двамата капитани има право на промени в заявките в течение на двубоя или при извънредни обстоятелства.

По ирония на съдбата Александър Василев беше определен от жребия да открие и да закрие и предния двубой на България - срещу Финландия през септември също в Пловдив. Тогава 18-годишният хасковлия беше пълен дебютант в отбора и се превърна в герой - той спечели първия мач с 6:3, 7:5 срещу Ото Виртанен и донесе крайния успех на тима със знаменита победа със 7:6 (5), 6:4 над Емил Руусувуори пред пълните трибуни на ТК "Локомотив".

Сега също се очаква огромна подкрепа от публиката - досега са продадени над 3000 билета за 6-хилядната пловдивска зала. Мачовете в събота започват в 14:00 ч., а в неделя - в 13:00 ч. Двубоят ще бъде излъчван пряко по две телевизии - "Нова" и "Нова спорт".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Купа Дейвис

Още новини по темата

Над 3000 ще подкрепят тенисистите в Пловдив
05 Февр. 2026

Капитанът за Купа "Дейвис": Излизаме за победа
02 Февр. 2026

Капитанът за Купа "Дейвис": Има теоретичен шанс Григор Димитров да дойде
09 Яну. 2026

Тенисистите ще играят с Австрия или Япония, ако бият Белгия
05 Яну. 2026

"Колодрума" в Пловдив посреща Купа "Дейвис"
04 Дек. 2025

Италия затвърди доминацията си в световния тенис
23 Ноем. 2025

България ще играе с Белгия исторически мач за Купа "Дейвис"
23 Ноем. 2025

Италия ще брани Купа "Дейвис" без Яник Синер
20 Окт. 2025

Тенис величия са сред потенциалните ни съперници за Купа "Дейвис"
17 Септ. 2025

Тийнейджър донесе историческа победа на България за Купа "Дейвис"
14 Септ. 2025

Разменени победи запазиха тенис интригата в Пловдив
13 Септ. 2025

Дебютант открива мача за Купа "Дейвис"
12 Септ. 2025

Тенисистите вярват в победата над Финландия
11 Септ. 2025

Българският шампион от US Open: Бих взел психиката на Джокович
10 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?