Над 3000 ще подкрепят тенисистите в Пловдив

Доказали сме, че за Купа "Дейвис" всичко е възможно, заяви капитанът преди мача с Белгия

05 Февр. 2026Обновена
Капитанът Валентин Димов (четвъртият от дясно на ляво) и избраниците му говорят пред медиите в Пловдив по време на днешната пресконференция.
Над 3000 билета вече са продадени за историческия мач между България и Белгия в турнира за Купа "Дейвис" - световното отборно първенство по тенис за мъже. Двубоят от квалификациите за Финалите на глобалната надпревара ще се играе през уикенда (7-8 февруари) в зала "Колодрума" в Пловдив, която е с капацитет от 6062 седящи места.

За първи път националният ни отбор ще домакинства на клей корт на закрито. Специалната настилка и игрището бяха доставени от Унгария.

"Радвам се, че отново сме тук, в Пловдив. Винаги тук ни посрещат много добре - домакини, организатори и публиката - сподели капитанът на тима ни Валентин Димов на днешната официална пресконференция преди мача. - Надяваме се отново да дойдат много хора да ни подкрепят в залата. Обмисляхме каква да бъде настилката и смятаме, че нашите шансове са по-големи на клей. Преценихме, че спрямо съперника клеят би ни помогнал повече."

Отборът на гостите ще бъде без своята първа ракета Зизу Бергс (№40 в света), който е контузен. Тенисистите, на които ще разчита капитанът Стив Дарси, са Рафаел Колиньон (№72), Александер Блокс (№96), Жил-Арно Баи (№208), Сандер Жил (№50 на двойки) и Йоран Влиген (№67 на двойки).

В отсъствието на традиционно неучастващия за Купа "Дейвис" Григор Димитров (№43), в нашия състав са записани Пьотр Нестеров (№523), Илиян Радулов (№668), Александър Донски (№681), Иван Иванов (№855) и Александър Василев (№1027).

"Смятам, че имаме нашите шансове. Белгия е сериозен състав, но ние сме доказвали, че всичко е възможно и сме способни да победим отбор, който е по-добре ранкиран с индивидуални състезатели - коментира селекционерът Димов. - Имаме по-голям избор за нашата тактика и стратегия. Смятам, че момчетата са с изравнени сили и това може само да ни радва. Ролята на публиката в Пловдив винаги е била страхотна. Получавали сме много подкрепа и те са като част от отбора."

Жребият за отделните срещи в мача ще бъде изтеглен в петък от 11:30 ч. в пловдивския хотел DoubleTree by Hilton. Програмата предвижда мачовете в събота да започнат в 14:00 ч., а тези в неделя - в 13:00 ч.

Крайният победител в двубоя ще играе през септември за класиране на Финалите на Купа "Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. Загубилият ще участва в бараж за запазване на мястото си в квалификациите.

"Имаме големи очаквания. Разполагаме със страхотен отбор - заяви от своя страна капитанът на Белгия Стив Дарси. - Всички състезатели обичат да играят за страната си. Знаем, че се изправяме срещу труден съперник с много млади и талантливи състезатели. Те са много впечатляващи. Знаем, че ще бъде труден мач. Тук сме, за да се опитаме да спечелим. Надявам се, че ще стигнем до успеха."

Относно клей корта в зала "Колодрума" белгийският треньор сподели:

"Кортът е много добър. Свикнали сме да играем на клей. В Белгия се играе много на клей. Сезонът в момента е на твърди кортове, но мисля, че това е добър избор от България и ще стане интересен сблъсък. Имаме добри играчи. Всички са готови за мачовете."

