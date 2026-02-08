България отива на бараж за елита на Купа "Дейвис"

БФТенис Александър Донски (вдясно) и Пьотр Нестеров изиграха силен мач, но загубиха срещу Сандер Жил и Йоран Влиген, а с това приключи и интригата в срещата между България и Белгия за Купа "Дейвис".

Българският национален отбор по тенис ще участва в баражите за оставане в най-горното ниво на турнира за Купа "Дейвис" - световното първенство за мъжки тимове. При дебюта си в елитния ешелон селекцията на капитана Валентин Димов загуби с 0-4 срещу Белгия като домакин в I кръг от квалификациите за финалите на глобалната надпревара.

Двубоят беше решен още след първия мач от днешната програма на клей корта в зала "Колодрума". Въпреки подкрепата на над 3000 зрители Александър Донски и Пьотр Нестеров отстъпиха в срещата на двойки с 6:7 (5), 6:7 (3) пред звездния дует на гостите Сандер Жил и Йоран Влиген.

Така общият резултат стана 3-0 в полза на белгийците, които бяха спечелили и двата сингъла в първия ден вчера. В съботните мачове Александър Василев загуби от Рафаел Колиньон с 3:6, 3:6, а Илиян Радулов допусна обрат срещу Александер Блокс със 7:6 (3), 4:6, 1:6.

По регламент обаче в двубоите за Купа "Дейвис" трябва да се изиграят минимум четири отделни срещи. В протоколния заключителен мач на сингъл Иван Иванов беше разгромен с 2:6, 2:6 от Колиньон само за 53 минути.

Воденият от своя капитан Стив Дарси тим на Белгия продължава напред и в следващия кръг от квалификациите през септември ще играе срещу Австрия, чийто състав надделя като гост на Япония с 3-2. Победителят от мача между белгийците и австрийците ще се класира за Финалите на Купа "Дейвис" през ноември в Италия.

Предстои да стане известен съперникът на България в плейофите през септември.