Тенис националите изостанаха с 0-2 в първия ден за Купа "Дейвис"

Българският национален отбор по тенис допусна две поражения в първия ден от мача срещу Белгия в квалификациите за финалите на Купа "Дейвис" - световното първенство за мъжки тимове. Като домакин в зала "Колодрума" в Пловдив екипът ни избра срещата да се проведе на клей корт, но това на този етап не донесе очакваното предимство за нашите състезатели.

В откриващия сингъл 18-годишният Александър Василев отстъпи пред заемащия 72-ро място в световната ранглиста Рафаел Колиньон с 3:6, 3:6 за час и половина игра. За тийнейджъра от Хасково това беше трети мач за България в глобалния турнир и първо поражение, след като миналия септември с двете си победи на сингъл подпечата успеха с 3-2 над Финландия в Световна група I.

"Беше нещо ново за мен, тъй като играя със съперник от Топ 100, който има победи над доста добри играчи - коментира Василев. - За мен беше важно да се насладя, тъй като шансовете ми бяха по-малко. Исках да взема максималното от ситуацията и от мача. Опитът беше това, което надделя. Аз съм щастлив, че успях да изживея това и да играя най-добрия си тенис."

Два часа по-късно белгийците поведоха с 2-0, след като във втория сингъл Александер Блокс (№105 в света) надделя над Илиян Радулов (№663) след обрат с 6:7 (3), 6:4, 6:1. Във втория сет българинът успя да навакса ранен пробив пасив, но после допусна нов брейк, а в третата част вече не беше равностоен на опонента си.

Така "червените дяволи" са само на една крачка от крайната победа, която ще ги класира напред по пътя към финалите на Купа "Дейвис". На българските национали пък е необходимо да спечелят и трите възможни срещи в неделя, за да обърнат резултата.

Вторият ден утре ще започне с мач на двойки, за който са заявени Александър Донски (№123 в световната ранглиста на каре) и Пьотр Нестеров (№539) срещу звездния дует на гостите Сандер Жил (№54) и Йоран Влиген (№67). След това евентуално трябва да се играят ответните два сингъла: Радулов - Колиньон и Василев - Блокс.

Двамата капитани Валентин Димов и Стив Дарси имат право и на промени в своите заявки.