Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тенис националите изостанаха с 0-2 в първия ден за Купа "Дейвис"

Белгия е на победа от класиране напред към финалите на световното отборно първенство

07 Февр. 2026
Александър Василев допусна първата си загуба в своя трети мач за националния отбор в турнира за Купа "Дейвис".
БФТенис
Александър Василев допусна първата си загуба в своя трети мач за националния отбор в турнира за Купа "Дейвис".

Българският национален отбор по тенис допусна две поражения в първия ден от мача срещу Белгия в квалификациите за финалите на Купа "Дейвис" - световното първенство за мъжки тимове. Като домакин в зала "Колодрума" в Пловдив екипът ни избра срещата да се проведе на клей корт, но това на този етап не донесе очакваното предимство за нашите състезатели.

В откриващия сингъл 18-годишният Александър Василев отстъпи пред заемащия 72-ро място в световната ранглиста Рафаел Колиньон с 3:6, 3:6 за час и половина игра. За тийнейджъра от Хасково това беше трети мач за България в глобалния турнир и първо поражение, след като миналия септември с двете си победи на сингъл подпечата успеха с 3-2 над Финландия в Световна група I.

"Беше нещо ново за мен, тъй като играя със съперник от Топ 100, който има победи над доста добри играчи - коментира Василев. - За мен беше важно да се насладя, тъй като шансовете ми бяха по-малко. Исках да взема максималното от ситуацията и от мача. Опитът беше това, което надделя. Аз съм щастлив, че успях да изживея това и да играя най-добрия си тенис."

Два часа по-късно белгийците поведоха с 2-0, след като във втория сингъл Александер Блокс (№105 в света) надделя над Илиян Радулов (№663) след обрат с 6:7 (3), 6:4, 6:1. Във втория сет българинът успя да навакса ранен пробив пасив, но после допусна нов брейк, а в третата част вече не беше равностоен на опонента си.

Така "червените дяволи" са само на една крачка от крайната победа, която ще ги класира напред по пътя към финалите на Купа "Дейвис". На българските национали пък е необходимо да спечелят и трите възможни срещи в неделя, за да обърнат резултата.

Вторият ден утре ще започне с мач на двойки, за който са заявени Александър Донски (№123 в световната ранглиста на каре) и Пьотр Нестеров (№539) срещу звездния дует на гостите Сандер Жил (№54) и Йоран Влиген (№67). След това евентуално трябва да се играят ответните два сингъла: Радулов - Колиньон и Василев - Блокс.

Двамата капитани Валентин Димов и Стив Дарси имат право и на промени в своите заявки.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Купа Дейвис

Още новини по темата

Героят Александър Василев пак открива мача за Купа "Дейвис"
06 Февр. 2026

Над 3000 ще подкрепят тенисистите в Пловдив
05 Февр. 2026

Капитанът за Купа "Дейвис": Излизаме за победа
02 Февр. 2026

Капитанът за Купа "Дейвис": Има теоретичен шанс Григор Димитров да дойде
09 Яну. 2026

Тенисистите ще играят с Австрия или Япония, ако бият Белгия
05 Яну. 2026

"Колодрума" в Пловдив посреща Купа "Дейвис"
04 Дек. 2025

Италия затвърди доминацията си в световния тенис
23 Ноем. 2025

България ще играе с Белгия исторически мач за Купа "Дейвис"
23 Ноем. 2025

Италия ще брани Купа "Дейвис" без Яник Синер
20 Окт. 2025

Тенис величия са сред потенциалните ни съперници за Купа "Дейвис"
17 Септ. 2025

Тийнейджър донесе историческа победа на България за Купа "Дейвис"
14 Септ. 2025

Разменени победи запазиха тенис интригата в Пловдив
13 Септ. 2025

Дебютант открива мача за Купа "Дейвис"
12 Септ. 2025

Тенисистите вярват в победата над Финландия
11 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?