Речовитият Веласкес навлече на "Левски" глоби за над €4000

Отделно той до момента е санкциониран заради поведението си със 715 евро

Днес, 07:03
Освен дългите разбори в съблекалнята, Хулио Веласкес е доста емоционален и край тъчлинията по време на мачове и до момента заради изблиците си е бил глобен общо със 715.81 евро (1400 лв.).
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес е твърде подробен пред футболистите в съблекалнята и тази тенденция струва скъпо на ръководството на клуба. До този момент от началото на сезона "сините" са глобени общо с 4090.32 евро заради закъснение на отбора за началния час на срещата или на второто полувреме. Това се обяснява с едно - прекалено дългите разбори на Веласкес.

Подобни закъснения е имало в седем от мачовете на тима през сезона, като при гостуването срещу "Черно море" на 19 октомври 2025 г. от XII кръг, спечелено с 3:1, глобите дори са били две по 1000 лв. (сега 511.29 евро) - за забавяне на началния час на мача и за началото на втората част.

Останалите шест санкции по 511.29 евро са заради мача за Суперкупата на България срещу "Лудогорец" (0:1), 1/4-финала за Купата на България - пак срещу "Лудогорец" (0:1), победата с 4:3 над "Локомотив 1929" (Сф) на 1 март от XXIII кръг, загубата от "Лудогорец" с 0:1 за първенство в XXIV кръг, победата с 1:0 над "Локомотив" (Пд) в XXV кръг и тази над "Берое" с 1:0 от XXVI кръг.

Веднага се набива на очи, че глобите заради дълги разбори рязко са зачестили от началото на 2026 г., като от XXIII кръг насам това се случва във всеки мач. Веласкес бе попитан специално за това и коментира така: "Най-вероятно трябва да отделям по-малко време за речи в съблекалнята. Във връзка с този род ситуации ще опитаме да подхождаме с уважение. Със сигурност не е нарочно."

Испанецът каза това на 13 март, в навечерието на гостуването срещу "Берое", но два дни по-късно, в Стара Загора, отново допусна същото нарушение на наредбата на БФС и пусна отбора да излезе на терена по-късно за второто полувреме от допустимите 15 минути пауза. Решението на Дисциплинарната комисия не закъсна - глоба от 511.29 евро...

 

СКЪПА ЕМОЦИОНАЛНОСТ

Още при назначението на Веласкес в "Левски" бе ясно, че той е доста темпераментен по време на мачове в предишните си отбори. Това стана видно и при престоя му в България. От началото на сезона испанският специалист е получил персонални глоби за общо 715.81 евро (1400 лв.) - за обиди на длъжностни лица в различни мачове. Тези санкции бяха в есенния дял на първенството, а през 2026 г. Веласкес спазва нормите на поведение край тъчлинията. Поне до момента.

Ключови думи:

Левски, Хулио Веласкес, Дисциплинарна комисия

