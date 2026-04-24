"Левски" има нов собственик. Това е Атанас Бостанджиев, съсобственик на инвестиционния фонд GemCorp.

Новината съобщи лично досегашният собственик на мажоритарния пакет акции (86.4%) в "синия" клуб Наско Сираков, който свика извънредна пресконференция. Той е прехвърлил своите дялове в "Левски" на Бостанджиев и няма да има акции, но ще остане президент на клуба.

При анонса за смяната на собствеността леко просълзеният Сираков изчете емоционално изявление, в които изтъкна, че е приел акциите (б.р.- подарени от тогавашния им собственик Васил Божков) преди точно 2151 дни, като "Левски" тогава беше пред заличаване от лицето на земята". Легендарният голмайстор на клуба изтъкна как в последните 6 години е имал само безсънни нощи и денонощно си е задавал въпроса дали "Левски" ще го бъде.

"За мен това бяха години на голяма тревога, постоянни съмнения, конфликти и тежки решения, на изгубени приятелства. Години, в които се научих на много неща. Поставих себе си на второ място, защото осъзнах, че това е едиственият начин да оцелея. Нито за секунда не си позволих да не вярвам в спасението на "Левски" - посочи Сираков. - Цената в личен план бе много висока и съжалявам, че семейството ми плати част от тази цена."

Според него си е струвало да поеме отговорността и да вземе акциите на "Левски и защото е срещнал хора, които са му били опора в най-трудни моменти. И специално посочи настоящия спонсор Мило Борисов ("Палмсбет"), когото нарече приятел. А също Даниел Боримиров, Антон Краус, Борислав Георгиев и Христо Йовов.

"Левскари, успяхме. "Левски" оцеля и отново е готов да мечтае. "Левски" ще има своя нов дом. От няколко месеца работим върху проект за новия стадион "Георги Аспарухов" - модерно съоръжение достойно за името "Левски". Това е голяма крачка в развитието на клуба. Затова имам удоволствието да поканя до мен новия собственик на "Левски", каза Сираков и покани Атанас Бостанджиев.

Нито той, нито Бостанджиев споделиха финансови параметри по сделката, като изрично бе подчертано, че те няма да бъдат оповестени. Новият собственик ще направи инвестиции в спортно-техническото развитие на представителния отбор, както и в детско-юношеския футбол.

Бостанджиев не обяви никакъв конкретен бюджет, който смята да осигурява на клуба. Само каза, че е получил разчети за необходимите средства и те ще бъдат осигурени.

Все пак на допълнителни въпроси той съобщи, че стадионът (бяха прожектирани някои идейни изображения от проекта) ще струва около 110-130 млн. евро, а задълженията на "Левски", които наследява са "по-малко от 10 млн. евро". Стана ясно също така, че работите по новия стадион ще започнат в началото на 2027 г. и би трябвало да завършат през 2029-а.

Наско Сираков разкри, че въобще не е говорил с човека, от когото получи даром акциите - Васил Божков, относно милионните задължения, които "Левски" има към него. "Той през годините на няколко пъти е казвал, че няма да си иска тези пари. Но ако все пак си ги поиска, вече не сме 2020 г. и такава сума не може да ни събори - продваме един-двама играчи и сме готови", обви той през смях. Той потвърди също така, че "Палмсбет" остава генерален спонсор на клуба.

"От първи момент, в който разбрах, че има възможност да направим с Наско съдружие и да вляза в клуба, не се колебах - решението взех за секунди. Вярвам, че с правилната финансова подкрепа и стратегия този клуб ще остане с още 112 години минимум напред в бъдещето. И съм сигурен, че с нашата подкрепа и с взаимни усилия ще върнем клуба където трябва да бъде - заяви Бостанджиев в първото си обръщение като собственик на "Левски". - Аз съм левскар от малък и за мен доста вълнуващ момент. Сърдечно благодаря на Наско и искам да го поздравя за огромния геройски труд, усилия и жертви, които лично е направил, за да запази, стабилизира и даде бъдеща насока за "Левски". За мен е чест, радост и гордост да съм партньор и да работим заедно."

Бостанджиев потвърди, че "първото нещо, което вече го правим, е да започнем планирането на новия стадион. Ангажирам се лично с тази доста мащабна инвестиция, за да изградим най-добрата база в България и една от най-добрите в Европа. Клубът заслужава това нещо".

Атанас Бостанджиев вече имаше взаимоотношения със "синия" клуб, тъй като преди 14 години беше шеф на международния бизнес на руската банка "ВТБ Капитал", която спонсорираше "Левски". Той, заедно с Първолета Щерева, притежават базирания в Лондон инвестиционен фонд GemCorp. Последната новина за компанията е, че е инвестирала близо $2 млрд. за изграждане на петролна рафинерия в Кабинда (Ангола). Фондът притежава 90% дял в новооткритата рафинерия, а анголската държавна компания Sonangol държи останалата част.

Горчив опит

Името GemCorp нашумя за първи път в България в разгара на кризата с фалита на КТБ през 2014 г. Тогава компанията се появи в консорциум с Оманския фонд и австрийската EPIC, които предлагаха да участват в спасяването на рухналата банка.

GemCorp е учредена е от българина Атанас Бостанджиев и руския милиардер Алберт Абдолян. Преди това Бостанджиев е изпълнителен директор на "ВТБ Кепитъл" - дъщерно дружество на руската банка ВТБ (която е третият по големина акционер в КТБ). В средата на юли 2014 г. българинът напуска "ВТБ Кепитъл" и прави с Абдолян GemCorp, която се появява с оферта за оздравяване на рухналата КТБ.

През 2022 г. избухна нов скандал около GemCorp, когато компанията подписва с министерството на енергетиката меморандум, обещаващ привличане на 1 млрд. долара западни капитали в енергетиката ни. В приложение към меморандума са изброени 13 области за евентуално сътрудничество – на практика обхващащи цялата енергетика, от природен газ до ядрени мощности и хибридни комплекси.

Часове след новината за инвестиционните намерения Bird публикува голямо разследване за GemCorp, който се оказа свързан с руския олигарх Алберт Авдолян. Министърът на финансите Асен Василев обясни, че GemCorp са доведени от представители на американското посолство и че е научил за олигарха Алберт Авдолян от медиите. От американското посолство у нас отрекоха.

От GemCorp също реагираха с изявление срещу тиражирането на "фалшиви новини, петнящи доброто име на компанията". В него се посочва, че през октомври 2020 г. GemCorp Holdings Limited е изкупило дяловете на руския милиардер и че сега ООД-то, базирано в Лондон, е собственост на своите служители.

В парламента бе създадена временна комисия за проучване на обстоятелствата около меморандума. ДАНС внесе доклад за компанията в секретното деловодство, който и опозицията, и представителите на партии от управляващото мнозинство определиха като много притеснителен. “От доклада ясно става ясно, че може да се говори за близки до Путин олигарси, пране на пари, търговия с оръжие, лобизъм и други сходни дейности. Самите собственици в "Джемкорп" присъстват в няколко офшорки на различни места по света”, каза тогава Ивайло Мирчев от ДБ.

Под всеобщ натиск правителството прекрати меморандума.