Кабо Верде е "най-българският" отбор на Мондиал 2026

Двама настоящи и четирима бивши футболисти от нашето първенство ще участват на световния шампионат

Днес, 06:33
Халфът на "Лудогорец" Дерой Дуарте (на преден план) се оказа единственият представител от Първа лига на Мондиал 2026.
Халфът на "Лудогорец" Дерой Дуарте (на преден план) се оказа единственият представител от Първа лига на Мондиал 2026.

Двама футболисти, които играха в Първа лига през изминалия сезон, ще участват на Мондиал 2026. Интересното е, че и двамата са в състава на дебютанта на световно първенство по футбол Кабо Верде. Това са халфът на "Лудогорец" Дерой Дуарте (26 г.) и вратарят на изпадналия вече във Втора лига "Монтана" Марсио Роса (29 г.). Селекционерът на островната държава Педро Лито - Бубиста е включил и още един познат у нас футболист в състава си. Това е нападателят на кипърския "Аполон" Гари Родригес (35 г.), който от февруари 2013 до януари 2014 г. игра в "Левски".

Освен Родригес, още трима футболисти, минали през Първа лига, ще участват на предстоящия световен шампионат в САЩ, Канада и Мексико (11 юни - 19 юли). Феновете на "Левски" вероятно ще симпатизират на състава на Панама, тъй като там е защитникът на "Норич" Хосе Кордоба (25 г.), който преди да премине в английския клуб, бе при "сините" (от септември 2021 до юли 2024 г.).

Привържениците на ЦСКА пък още си спомнят добре нападателя Жорди Кайседо (28 г.), който е в тима на Еквадор. Той игра за "червените" от февруари 2021 до юли 2022 г. След това Кайседо премина през няколко други клуба и сега е в аржентинския "Уракан".

Но може би най-популярният футболист на Мондиал 2026, свързан с Първа лига, е бразилецът Игор Тиаго (24 г.). Двукратният шампион с "Лудогорец", който вкара 21 гола в 55 мача за разградчани от февруари 2022 до юли 2023 г., преди да бъде продаден на "Брюж" за 11 млн. евро, този сезон предизвика фурор в английската Премиър лийг.

Той отбеляза общо 25 попадения в 40 мача за "Брентфорд", а с 22-та си гола в шампионата се нареди на второ място при реализаторите след Ерлинг Холанд ("Манчестър Сити"), който завърши с 27. Всичко това провокира селекционера на Бразилия Карло Анчелоти да отсее Тиаго в жестоката конкуренция в тима на "селесао" и да му даде фланелката с №25, с която той ще играе на световното първенство.

Бившият голмайстор на "Лудогорец" Игор Тиаго (вляво) вече има 3 мача и 2 попадения за Бразилия от началото на годината.
Бившият голмайстор на "Лудогорец" Игор Тиаго (вляво) вече има 3 мача и 2 попадения за Бразилия от началото на годината.
