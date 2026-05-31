Кабо Верде е "най-българският" отбор на Мондиал 2026

Двама футболисти, които играха в Първа лига през изминалия сезон, ще участват на Мондиал 2026. Интересното е, че и двамата са в състава на дебютанта на световно първенство по футбол Кабо Верде. Това са халфът на "Лудогорец" Дерой Дуарте (26 г.) и вратарят на изпадналия вече във Втора лига "Монтана" Марсио Роса (29 г.). Селекционерът на островната държава Педро Лито - Бубиста е включил и още един познат у нас футболист в състава си. Това е нападателят на кипърския "Аполон" Гари Родригес (35 г.), който от февруари 2013 до януари 2014 г. игра в "Левски".

Освен Родригес, още трима футболисти, минали през Първа лига, ще участват на предстоящия световен шампионат в САЩ, Канада и Мексико (11 юни - 19 юли). Феновете на "Левски" вероятно ще симпатизират на състава на Панама, тъй като там е защитникът на "Норич" Хосе Кордоба (25 г.), който преди да премине в английския клуб, бе при "сините" (от септември 2021 до юли 2024 г.).

Привържениците на ЦСКА пък още си спомнят добре нападателя Жорди Кайседо (28 г.), който е в тима на Еквадор. Той игра за "червените" от февруари 2021 до юли 2022 г. След това Кайседо премина през няколко други клуба и сега е в аржентинския "Уракан".

Но може би най-популярният футболист на Мондиал 2026, свързан с Първа лига, е бразилецът Игор Тиаго (24 г.). Двукратният шампион с "Лудогорец", който вкара 21 гола в 55 мача за разградчани от февруари 2022 до юли 2023 г., преди да бъде продаден на "Брюж" за 11 млн. евро, този сезон предизвика фурор в английската Премиър лийг.

Той отбеляза общо 25 попадения в 40 мача за "Брентфорд", а с 22-та си гола в шампионата се нареди на второ място при реализаторите след Ерлинг Холанд ("Манчестър Сити"), който завърши с 27. Всичко това провокира селекционера на Бразилия Карло Анчелоти да отсее Тиаго в жестоката конкуренция в тима на "селесао" и да му даде фланелката с №25, с която той ще играе на световното първенство.