Очаква се опасни жеги да отложат мачове на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Рискът за екстремна жега по време на финала на Мондиал 2026 на ст. "МетЛайф" в Ню Джърси е близо 13%.

Международна федерация на професионалните футболни асоциации (FIFPro) за пореден път изрази опасения заради очертаващите се големи жеги по време на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято. Притесненията пак се появиха, след като учени предупредиха, че вероятността от опасни температури за играчите и феновете се е увеличила рязко.

Анализ на изследователската група World Weather Attribution (WWA) установи, че приблизително 1/4 от 104-те мача на Мондиал 2026 са под риск да се проведат при условия, надвишаващи границите за безопасност, препоръчани от FIFPro. А поне 5 мача са застрашени от опасни параметри и за тях ще бъде препоръчано отлагане.

Оценката на риска е направена въз основа на началните часове на двубоите и индекса Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), който измерва колко ефективно тялото може да се охлади.

"Оценката на вероятността мачовете да се играят при високи температури на работното място са в съответствие с изчисленията ни от 2023 г. - каза медицинският директор на FIFPro Венсан Гутбарж. - Тези оценки оправдават необходимостта и прилагането на серия от стратегии за смекчаване с цел по-добра защита на здравето и представянето на играчите, когато са изложени на горещи условия."

FIFPro препоръчва мерки за охлаждане, когато WBGT се повиши над 26°C, и че мачовете трябва да бъдат отложени при 28°C, което е еквивалентно на приблизително 38°C при суха жега или 30°C при висока влажност в околната среда.

ФИФА твърди, че е планирала риска от прегряване и е взела мерки, включващи 3-минутни почивки за хидратация във всяко полувреме, охлаждаща инфраструктура за фенове и играчи, адаптирани цикли на работа и почивка и подобрена медицинска готовност, която ще се мащабира според условията в реално време.

"ФИФА е ангажирана със защитата на здравето и безопасността на играчите, съдиите, феновете, доброволците и персонала", се казва в изявление на футболната централа.

Но всъщност малко от стадионите за Мондиал 2026 имат климатизация. Според анализа на WWA, очаква се охладителните системи да намалят част от риска на 3 от 16-те стадиона. Но над 1/3 от мачовете с поне ⁠10% вероятност за превишаване на границата от 26°C WBGT ще са на стадиони без климатизация, включително тези в Маями, Канзас сити, Ню Йорк и Филаделфия.

Това включва и дори финала на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси. При него вероятността да се превиши прагът от 26°C WBGT е близо 13%, а рискът да се стигне до опасното ниво е 3% - двойно повече от риска на Мондиал `94.

FIFPro освен това предупреди, че дори и климатизираните стадиони в градове като Далас и Хюстън да помогнат за защитата на играчите, зрителите, посещаващи мачовете и фестивалите на открито, ще останат изложени на продължителни периоди на опасна жега.

Крис Мълингтън, консултант анестезиолог в Imperial College London NHS Trust и клиничен старши преподавател в Imperial College London, смята, че е по-вероятно екстремните горещини да повлияят на начина, по който се играят мачовете, отколкото да предизвикат масови спешни случаи сред футболистите.

"Това ще бъде по-скоро проблем с представянето, отколкото със здравето - каза той. - Това са елитни спортисти и са аклиматизирани. Ще видите обаче играчите да си определят сами темпото. Тази поведенческа терморегулация е много трудна за преодоляване, така че може да се стигне до по-консервативен футбол."

Фридерике Ото, професор по климатология в Imperial College London, заяви, че данните подчертават необходимостта ФИФА да преразгледа насрочването на бъдещи световни първенства, особено в региони, уязвими на екстремни жеги.

"От здравна гледна точка би било препоръчително тези първенства да се проведат по-рано или по-късно през годината, за да може да организирате футболно парти, а не нещо, което представлява огромен риск за здравето на целия град", каза тя.