ФИФА отказва на Иран мачовете му от Мондиал 2026 да са в Мексико

Това обяви мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум, която разговаря с Джани Инфантино

Днес, 09:03
Клаудия Шейнбаум прие и разговаря с Джани Инфантино през миналата седмица
Клаудия Шейнбаум прие и разговаря с Джани Инфантино през миналата седмица

ФИФА е взела решение да не измества мачовете на иранския национален отбор от САЩ в Мексико, независимо от войната в Близкия изток. Това обяви мексиканският президент Клаудия Шейнбаум на редовната си пресконференция снощи.

След като на 28 февруари САЩ и Израел започнаха своите удари, Иран настоя да не играе мачовете си от груповата фаза в Щатите. Отборът на ислямската република е гр. Е с тимовете на Белгия, Египет и Нова Зеландия, като два мача са Лос Анджелис и един в Сиатъл през юни.

"ФИФА в крайна сметка реши, че мачовете не може да бъдат преместени от първоначално планираните за места. От гледна точка на ФИФА това „би изисквало огромни логистични усилия", каза г-жа Шейнбаум, която наскоро прие президента на световния футбол Джани Инфантино и разговаря с него.

Още при поставянето на иранското искане ФИФА изрази резерви. Самото участие на Иран все още не е съвсем сигурно именно заради факта, че мачовете трябва да са в САЩ, но Инфантино заяви при посещението си в Мексико: „Искаме Иран да играе и Иран ще играе на световното първенство. Няма план Б, В или Г – има само план А“.

Макар да имаше неколкократни анонси, че Иран няма да участва, включително и от министъра на спорта Ахмад Донямали, официален отказ не е постъпвал във ФИФА. Шефът на иранската футболна федерация Мехди Тадж дори наскоро заяви, че отборът бойкотира САЩ, но не и Мондиал 2026, без да дава повече подробности.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък веднъж каза пред Инфантино, че "Иран е добре дошъл" на световното, а последно обяви, че смята за неуместно иранците да участват, най-вече заради „собствената им безопасност“.

Мондиал 2026

