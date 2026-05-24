Иран премести базата си за Мондиал 2026 от САЩ в Мексико

ЕПА/БГНЕС Националният отбор на Иран позира на стълбичката на самолета, с който в началото на седмицата отлетя от Техеран за Истанбул. В Турция футболистите на ислямската република ще проведат първата част от подготовката си за Мондиал 2026.

Тренировъчната база на националния отбор на Иран за световното първенство по футбол това лято е преместена от САЩ в Мексико. Това съобщи президентът на футболната федерация на ислямската република (FFIRI) Мехди Тадж, след като страната е получила одобрение от ФИФА. От ръководния орган на световния футбол все още не са потвърдили промяната.

По план по време на Мондиал 2026 (11 юни - 19 юли) иранските футболисти трябваше да тренират в Тусон, щата Аризонa. Заради войната в Близкия изток и опасения за безопасността на играчите и треньорите от FFIRI са взели решение тимът да бъде базиран в мексиканския град Тихуана.

"Всички базови лагери на отборите за страните, участващи в световното първенство, трябва да бъдат одобрени от ФИФА - посочи Тадж в изявлението си. - За щастие, след подадените от нас искания и срещите, които проведохме в Истанбул с представители на ФИФА и на Мондиал 2026, както и уебинара, който проведохме вчера в Техеран с уважавания генерален секретар на ФИФА, нашето искане за промяна на базата на отбора от Съединените щати в Мексико беше одобрено."

На световното Иран ще е в група G и ще играе всичките си мачове на територията на САЩ - в Ингълууд срещу Нова Зеландия на 15 юни и срещу Белгия на 21 юни и в Сиатъл срещу Египет на 26 юни. От FFIRI коментираха, че относителната близост на Тихуана до Ингълууд - предградие на Лос Анджелис, ще бъде от полза за отбора, а новото местоположение "включва всички тренировъчни съоръжения, фитнес зала, частен ресторант и всичко останало, от което отборът се нуждае".