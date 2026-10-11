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За шести път поред кенийци спечелиха Софийския маратон

При жените падна и рекордът на най-масовото състезание в България

Днес, 12:25
Директорката на Софийския маратон и победителка през 2021 г. - Милица Мирчева, първа поздравява на финала новата рекордьорка Уини Джебет,
БГНЕС
Директорката на Софийския маратон и победителка през 2021 г. - Милица Мирчева, първа поздравява на финала новата рекордьорка Уини Джебет,

Кенийските гастрольори на дългите градски бягания по света отново обраха призовите места на Софийския маратон. Челните тройки на 43-ото издание на най-голямото масово състезание в България и при мъжете, и при жените бяха окупирани от нация №1 в тези надпревари. 

При мъжете пръв финала пресече Кенеди Кипкемой Роно, който пробяга класическите 42.195 км за 2:15:21 ч. и заслужи премията от €3000. След него пристигнаха сънародниците му Питър Ваоме (11:46:43) и Хилари Кипчумба (11:48:01). 

Това е шестият пореден и общо 9-и път в последните 10 години, в който кенийци печелят маратона. Изключение бе 2020 г., когато пръв стана мароканецът Юсеф Сбаи. А последният български победител беше през 2012 г. - Шабан Мустафа, който днес стана вторият най-бърз българин с 2:32.40 ч. и общо 10-о място. Пред него - 9-и, е Кольо Райчинов с 2:29:32.

А и пред двамата българи се класира най-бързата при жените - Уини Джебет. Кенийката даде общо 9-о време сред всички 1616 души записани в стартовия лист - 2:27:50 ч. Това е нов рекорд на Софийския маратон, с повече от 5 минути по-добър от най-доброто време досега - на победителката миналата година Челанкат Санг (Кен, 2:33:08 ч.). 

Освен наградата от €3000 за първото си място Джебет ще получи и допълнителен бонус за слизането под определения от организаторите норматив от 2:33 ч. След нея Топ 3 се допълни пак от кенийки - Стела Степкорир (2:35:00) и детронираната рекордьорка Челангат Санг (2:35:18), като това е петата поредна година, в която атлетка от Кения побеждава в София.

За последно победителка от друга държава бе настоящият директор на маратона Милица Мирчева през 2021 г. А сега най-бърза от българките беше Маринела Нинева (2:43:11), което ѝ отреди шесто място при жените - след други две кенийки.  

В полумаратона (21 км) Топ 3 също е от кенийци, като най-бърз бе Алберт Тонуи с време 1:05:02 ч. На 4-о място завърши българинът Николай Кауфман (1:07:44), а шести е Петър Борисов (1:12:26).

При жените, с общо 9-о време от 1:16:34, първа е Карен Чепкуони (Кен), пак следвана от две свои сънароднички. А от българките най-напред е Симона Неделчева - четвърта и общо 45-а сред записаните 4005 бегачи, с време 1:25:25 ч.

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