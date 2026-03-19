Софийският маратон ще въведе нова дисциплина

Илияна Кирилова Стартът на щафетата на 2 по 21 км ще е на 11 октомври и ще бъде даден едновременно с класическия маратон (42.195 км) и полумаратона (21 км).

Нова дисциплина ще бъде въведена на тазгодишния Софийски маратон, който ще се проведе на 10 и 11 октомври. Организаторите от Асоциация "Спорт в свободното време" обявиха, че ще има щафета 2 по 21 км. Идеята на този формат е да позволи на тези участници, които не се чувстват готови да пробягат класическата дистанция (42.195 км), да я преминат като отбор.

"Щафетното бягане съчетава предизвикателството на класическия маратон с емоцията от съвместното преживяване, като дава шанс на повече бегачи да се включат в най-голямото спортно събитие в страната", обявиха организаторите.

Стартът на щафетата е насрочен за 11 октомври и ще бъде даден едновременно с класическия маратон и полумаратона (21 км). Отборите ще бъдат съставени от двама участници, които ще пробягат по 21 км, като са допустими мъжки, дамски и смесени двойки.

Квотата за новата дисциплина е ограничена до 300 отбора, а регистрацията ще бъде отворена до нейното изчерпване. Желаещите могат да се възползват от ранна регистрация на по-ниски цени до 30 април.

Междувременно стана ясно, че Софийският маратон отново е получил престижния World Athletics Road Race Label, връчван от World Athletics. Това се приема като признание за качество на организацията и нарастващото международно значение на събитието.

"Това отличие е резултат от последователната работа на целия екип и партньори на събитието. За нас то е и отговорност - да надграждаме всяка година и да предлагаме преживяване на високо международно ниво както за елитните състезатели, така и за всички любители на бягането", коментира главният организатор на маратона Анатоли Илиев от "Спорт в свободното време".

Спортният директор на събитието Милица Мирчева допълни: "Софийският маратон има амбицията да се превърне в един от най-атрактивните маратони на Балканите, но и глобално в Европа. Този лейбъл е признание за работата на маратона и допринася за утвърждаването на качеството му. За масовия участник това е гаранция за професионална организация - от прецизно измереното трасе до високото ниво на безопасност и медицинска грижа по маршрута."

Тази година маратонът ще се проведе на 10 и 11 октомври 2026 г. В първия ден са предвидени късите дистанции - 5 и 10 км, а на 11 октомври ще стартират дългите дисциплини - класическият маратон, полумаратонът и новата щафета 2 по 21 км.