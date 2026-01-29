Софийският маратон ще стартира на 11 октомври с голяма промяна

Тазгодишното издание на Софийския маратон ще се проведе на 11 октомври, съобщиха организаторите на най-масовото спортно събитие в столицата. Сега обаче е планирана съществена промяна. На тази дата, т.е. в неделния ден ще се състоят само класическата дистанция от 42.195 км и полумаратонът от 21 км.
Най-популярното състезание сред участниците през последните години - това на 10 км, се мести за съботния ден (10 октомври). Тогава ще бъде и масовият старт на 5 км.
Регистрацията за маратона все още не е започнала, но организаторите съобщават, че това ще се случи в най-скоро време.