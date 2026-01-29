Медия без
Софийският маратон ще стартира на 11 октомври с голяма промяна

Двата най-масови старта са изтеглени за предния ден

Днес, 15:39
Организаторите на Софийския маратон са амбицирани да спечелят интереса на любителите на бяганията за целия уикенд.
Организаторите на Софийския маратон са амбицирани да спечелят интереса на любителите на бяганията за целия уикенд.

Тазгодишното издание на Софийския маратон ще се проведе на 11 октомври, съобщиха организаторите на най-масовото спортно събитие в столицата. Сега обаче е планирана съществена промяна. На тази дата, т.е. в неделния ден ще се състоят само класическата дистанция от 42.195 км и полумаратонът от 21 км.

Най-популярното състезание сред участниците през последните години - това на 10 км, се мести за съботния ден (10 октомври). Тогава ще бъде и масовият старт на 5 км.

Регистрацията за маратона все още не е започнала, но организаторите съобщават, че това ще се случи в най-скоро време.

