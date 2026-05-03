Весела Лечева става легитимен председател на БОК

БОК Като призната от МОК Весела Лечева бе начело на олимпийската ни делегация в Милано Кортина 2026, докато Стефка Костадинова дори не получи акредитация

До дни Весела Лечева ще бъде официално вписана като легитимен председател на БОК, с което проточилата се повече от година съдебна сага приключва и олимпийският комитет ще може да работи пълноценно.

В нарочно изявление от юридическия екип на Лечева съобщиха, че и последните жалби срещу нейния избор на общото събрание миналата година са били оттеглени.

"Ищците Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев, чрез своите адвокати, са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г. - пишат от екипа на Лечева. - Очаква се съдебните състави да се произнесат с влезли в сила определения и Весела Лечева и членовете на Изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в Търговския регистър [...]. Тези важни стъпки целят възстановяване на институционалната стабилност и са правилна крачка за постигане на единство в българския спорт. Весела Лечева благодари на членовете на Изпълнителното бюро, които отстояваха своите принципи и решения. Както и до момента тя и нейният екип ще бъдат открити в своите действия и ще информират своевременно спортната общественост и медиите за следващите стъпки."

Срещу избора на Лечева и на новото Изпълнително бюро на БОК бяха заведени общо 7 съдебни иска, целящи дотогавашният председател Стефка Костдинова да остане на поста си. МОК официално призна новото ръководство и прекрати всякакви контакти с това на Костадинова, но за пълно признаване на новоизбраните органи в България и съдебно вписване бе необходимо приключването на съдебните дела по всяка от жалбите.

Същевременно делата в Софийски грдски съд се разглеждаха едно след друго и до момента различни състави отсъдиха 4 пъти в полза на Лечева и веднъж в полза на Костадинова.

След като през март бившата световна рекордьорка в скока на височина реши да стане кандидат депутат от партията на Делян Пеевски "ДПС-Ново начало" повечето обжалвания бяха оттеглени - на федерацията по вдигане на тежести и на конфедерацията по кикбокс и муай тай, както и на индивидуалните членове Живко Вангелов, Атанас Търев и Христо Марков.

Останаха само тези на федерацията по борба (с президент Станка Златева), както и общата на бившия генерален секретар на БОК Белчо Горанов (той напусна наскоро, за да стане генерален секретар на борбата) и на бившия рекордьор в бягането на 100 м с препятствия Пламен Кръстев. Сега и те са оттеглили своите искове и близо 14-месечният съдебен маратон приключва.