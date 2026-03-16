Стефка Костадинова води партията на Пеевски в Пловдив

Калин Стоянов е водач в Бургас и София-област, а Джевдет Чакъров е подгласник на лидера в Благоевград

16 Март 2026Обновена
Снимката отпреди общото събрание на БОК, която показа близостта на Стефка Костадинова с Делян Пеевски.
Снимката отпреди общото събрание на БОК, която показа близостта на Стефка Костадинова с Делян Пеевски.

Стефка Костадинова напуска Българския олимпийски комитет и влиза в кандидатските листи на партията на Делян Пеевски ДПС-Ново начало. Това обяви самата бивша световна рекордьорка в скока на височина с нарочно изявление до медиите.

По-късно от партийния пресцентър уточниха, че тя ще води листата в Пловдив-град. Второто място в листата е за сегашния депутат Искра Михайлова.

Какво казва Костадинова

В изявлението си Костадинова твърди, че иска да е "полезна на България и в друго качество, като благодаря изключително много на политическа партия "Движение за права и свободи", която издига кандидатурата ми за народен представител на предстоящите избори".

Затова Костадинова напуска поста си в БОК, който заемаше от 2005 г. и практически загуби на изборите на общото събрание от 19 март 2025 г. Мнозинството делегати предпочетоха Весела Лечева, но в полза на Костадинова бяха внесени общо 7 обжалвания на решенията на събранието, затова олимпийската шампионка от Атланта 1996 все още е вписана като председател на БОК в Търговския регистър. Но пък МОК официално призна за нов председател Весела Лечева и прекрати всякакви контакти с Костадинова, която малко преди въпросното събрание демонстрира близост с председателя на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Надявам се да оправдая надеждите и доверието, които ми се гласуват, като олимпийските принципи не ми позволяват повече да заемам поста Председател на БОК - пише четирикратният спортист №1 на България. - В тази връзка ще предприема необходимите действия съгласно Устава на БОК и законовата уредба за прекратяване на правомощията ми, като едновремено с това и в интерес на българския спорт, призовавам съществуващите спорове да бъдат решени от страните по тях по начин, който ще позволи Българският олимпийски комитет да продължи да бъде символ на единение и достойна част от световното олимпийско семейство."

Оставката на Костадинова идва само три дни, след като генералният секретар на БОК в нейния екип - Белчо Горанов, напусна комитета и стана генерален секретар на федерацията по борба. 

Вероятно решението на Стефка Костадинова да се откаже от председателския пост в олимпийския комитет ще доведе и до окончателна развръзка в полза на Весела Лечева, която да бъде вписана официално.

Кадрите на Пеевски

Партийният лидер ще се състезава в Благоевград и в бастиона на ДПС Кърджали. Оттам движението очаква да прибере четири мандата и, освен Пеевски, е наредило на челните места кмета на града Ерол Мюмюн, кмета на Джебел Неджми Али, кмета на Кирково Шинаси Сюлейман, настоящите депутати Байрам Байрам (който е водач в Пловдив област - бел.ред.), Айтен Сабри и Сейфи Мехмедали. Вероятно кметовете ще се оттеглят, когато спечелят местата, за да ги освободят за следващите трима.

В Благоевград, където ДПС изкара на предните избори два мандата, реален шанс да влезе в парламента има бившият председател на ДПС Джевдет Чакъров. Той е втори след Пеевски в листата. Чакъров известно време обявяваше, че се противопоставя на превземането на ДПС от Пеевски, но в един момент се разбра с него, подаде оставка като партиен лидер и сега е възнаграден с второто място след лидера.

В Шумен водач е Нида Ахмедов - кмет на Каолиново, който вероятно ще отстъпи мандата, ако партията спечели, на подгласника си - сегашният депутат Хамид Хамид (той е водач на листа в Габрово - бел.ред.).

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов, сега депутат, оглавява листите в Бургас и София-област. В Стара Загора водач е Иса Бесоолу - кметът на Павел баня.

Георги Попов, водач на партията "Български глась", която беше коалиционен партньор на Пеевски на предните избори, и бивш депутат от ИТН, сега е водач на ДПС в Перник.

Изглежда, че Пеевски държи да запази действащите си депутати и в следващия парламент. Освен споменатите досега, така е с Димитър Аврамов, който е водач в Плевен и Монтана; Йордан Цонев (Варна и Велико Търново); Халил Летифов (Разград); Ертен Анисова (Добрич); Искра Михайлова (Пазарджик); Хюсеин Хафъзов (Сливен); Иво Цанев (Враца); Николай Златарски (Кюстендил); Цветан Енчев (Видин); Атидже Алиева-Вели (Русе).

В трите столични района водещи са слабо познати кандидати - Емилия Кехайова (23 МИР), Рахим Юмерефенди (24 МИР) и Андрей Георгиев (25 МИР).

