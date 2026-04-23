ЦИК: ПБ – 131 депутати, ГЕРБ – 39, ПП-ДБ – 37

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви официално разпределението на мандатите в 52-рото Народно събрание, в което ще участват три коалиции и две партии.

"Прогресивна България" - 131 мандата

ГЕРБ-СДС – 39 мандата

ПП-ДБ – 37 мандата

ДПС – 21 мандата

"Възраждане" - 12 мандата

Очаква се до събота ЦИК да обяви и окончателния списък с имената на новите 240 народни представители. Кой колко преференции получи, вижте тук.

Президентът Илияна Йотова ще свика новия парламент следващата седмица.

Избирателната активност е 51.11% - по-висока от изборите през 2021 г., но по-ниска от 2017 г. 3 360 218 са всички намерени бюлетини, вкл. недействителните и "Не подкрепям никого" - 50 733.

В неделя действителни гласове са подали 3 240 156 избиратели. 1 697 719 е общия брой на действителните гласове за кандидатските листи с хартиени бюлетини, 1 542 437 са гласували с машини.



Откази и размествания

В ЦИК бяха получени 19 заявления за отказ от кандидати на ДПС, които не желаят да станат депутати. Тук влизат четирима претенденти от листата в Благоевград; по трима в Кърджали и Силистра; по двама в Бургас, Стара Загора и Шумен; по един в Добрич, Монтана и Хасково. Разместванията освобождават места за други кандидати, които иначе не биха успели да влязат.

Например, от хасковската листа излиза водачът Мехмед Атаман, с което първи става Станислав Анастасов. В Шумен се отказва тамошният водач Нида Мехмедов и така освобождава място за втория – Хамид Хамид. В Кърджали това правят вторият, третият и четвъртият в листата, което вдига нагоре петия – Байрам Байрам.

Имаше и два случая от други формации. Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС напусна мястото си в Пловдив-град, което заема третият в листата – Красимир Терзиев. А в столичния 25-и район се отказва Кирил Атанасов от ПБ. Следващият в листата е Тодор Барболов – председател на "Социалдемократическа партия", която е един от участниците в коалицията ПБ.

ЦИК одобри всички откази, като единствен от членовете на комисията се противопостави на това Цветозар Томов. Според него отказът от мандат е нещо, което избраните трябва да сторят пред парламента, не пред ЦИК.

Обобщени данни от гласуването