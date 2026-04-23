Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦИК: ПБ – 131 депутати, ГЕРБ – 39, ПП-ДБ – 37

23 Апр. 2026Обновена

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви официално разпределението на мандатите в 52-рото Народно събрание, в което ще участват три коалиции и две партии.

"Прогресивна България" - 131 мандата

ГЕРБ-СДС – 39 мандата

ПП-ДБ – 37 мандата

ДПС – 21 мандата

"Възраждане" - 12 мандата

Очаква се до събота ЦИК да обяви и окончателния списък с имената на новите 240 народни представители. Кой колко преференции получи, вижте тук.

Президентът Илияна Йотова ще свика новия парламент следващата седмица.

Избирателната активност е 51.11% - по-висока от изборите през 2021 г., но по-ниска от 2017 г. 3 360 218 са всички намерени бюлетини, вкл. недействителните и "Не подкрепям никого" - 50 733.

В неделя действителни гласове са подали 3 240 156 избиратели. 1 697 719 е общия брой на действителните гласове за кандидатските листи с хартиени бюлетини, 1 542 437 са гласували с машини.

Откази и размествания

В ЦИК бяха получени 19 заявления за отказ от кандидати на ДПС, които не желаят да станат депутати. Тук влизат четирима претенденти от листата в Благоевград; по трима в Кърджали и Силистра; по двама в Бургас, Стара Загора и Шумен; по един в Добрич, Монтана и Хасково. Разместванията освобождават места за други кандидати, които иначе не биха успели да влязат.

Например, от хасковската листа излиза водачът Мехмед Атаман, с което първи става Станислав Анастасов. В Шумен се отказва тамошният водач Нида Мехмедов и така освобождава място за втория – Хамид Хамид. В Кърджали това правят вторият, третият и четвъртият в листата, което вдига нагоре петия – Байрам Байрам.

Имаше и два случая от други формации. Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС напусна мястото си в Пловдив-град, което заема третият в листата – Красимир Терзиев. А в столичния 25-и район се отказва Кирил Атанасов от ПБ. Следващият в листата е Тодор Барболов – председател на "Социалдемократическа партия", която е един от участниците в коалицията ПБ.

ЦИК одобри всички откази, като единствен от членовете на комисията се противопостави на това Цветозар Томов. Според него отказът от мандат е нещо, което избраните трябва да сторят пред парламента, не пред ЦИК.

 

Обобщени данни от гласуването

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
 
21 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 1 444 924 44.594%
 
15 ГЕРБ-СДС 433 755 13.387%
 
7 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 408 845 12.618%
 
17 Движение за права и свободи - ДПС 230 693 7.120%
 
8 ВЪЗРАЖДАНЕ 137 940 4.257%

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парламентарни избори 2026

Още новини по темата

Кой колко преференции получи на изборите
23 Апр. 2026

Министър на ГЕРБ в кабинета "Желязков" се отказа от парламента
23 Апр. 2026

Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци
23 Апр. 2026

В АПС на Доган няма оставки заради изборния погром
22 Апр. 2026

От ПП обвиняват ДБ в "нетърпимо лицемерие"
22 Апр. 2026

Малцина са депутатите на Радев с опит в политиката
22 Апр. 2026

По-малко от 1.5% от секциите са останали без видеонаблюдение
22 Апр. 2026

Плеяда непрежалими депутати са аут
22 Апр. 2026

Борисов се нареди сред политическите парии
22 Апр. 2026

Пеевски е искал от кабинета на Желязков пари за свои общини и кадрови решения
21 Апр. 2026

Кампанията на "Прогресивна България" е захранена с 1.1 млн. евро
21 Апр. 2026

В селото на Доган спечелиха Пеевски и Радев
21 Апр. 2026

800 000 избиратели изоставиха водещите партии
21 Апр. 2026

Радев взриви пейзажа
21 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа