От ПП обвиняват ДБ в "нетърпимо лицемерие"

В тежка караница прераства спорът между ПП и ДБ за депутаския мандат в Пловдив, желан едновременно от представители и на двете формации, включително лидера на ПП Асен Василев.

Днес Мирослав Иванов от ПП, който е бивш зам.-председател на парламента и съпруг на Лена Бориславова, нападна във "Фейсбук" съюзниците им от ДБ. По думите му, след всяка кампания от ДБ идва "неистов вой за места", който е съпроводен с "медийни публикации, постове, обиди, наричания, клевети, оценки, квалификации".

Той обвинява ДБ, че проявяват "нетърпимо лицемерие" и кандидатите им винаги работят за личните си кампании. Конкретно споменава депутати от ДБ – Манол Пейков, намесен в сегашния спор, когото Иванов определя като "депутата с най-много отсъствия от пленарна зала", и Мартин Димитров, за когото твърди, че "бе поел ангажимент да влезе от Русе в предходно Народно събрание и влезе от София, за да може да прецака ПП в полза на свой съпартиец".

"Просто вече не се търпи!", възкликва Иванов, който беше получил водачески места в два района за тези избори.

Борбата е заради мандат

Лидерът на ПП Асен Василев води пловдивската и хасковската листа на ПП-ДБ. В града под тепетата се оказва, че осмият в листата – Чило Попов, измества с преференции втория – издателят и досегашен депутат Манол Пейков. И двамата са представители на "Да, България", една от партиите в ДБ. Очаква се ПП-ДБ да вземе два мандата в района, което хипотетично би позволило на Попов и Пейков да влязат в парламента. Стана ясно обаче, че Василев предпочита пловдивски мандат.

Вчера Мартин Димитров написа във Фейсбук, че е "скандална" амбицията на лидера на ПП да влезе от Пловдив и така да остави Пейков без място. Той твърди, че неведнъж ДБ са взимали решения, които "са в наш ущърб, но гарантират коалиционното спокойствие", докато ПП искала "да наложи собствената си визия и гледна точка над всички останали". "Да се инатиш и да тропаш с краче, както прави Асен, не е особено достойна постъпка. А като коалиционно поведение е под всякаква критика", казва Димитров.

Днес Василев потвърди желанието си за пловдивския мандат. Във Фейсбук лидерът на ПП посочи, че е получил 5126 преференциални гласа, което е повече от личните гласове на двамата кандидати на "Да България" взети заедно и повече от неговите преференции в Хасково. "Тъй като, както и Божидар Божанов (съпредседател на „Да, България“ - бел.ред.) каза вчера, няма никакви предварителни договорки, нормално и уважително към избирателите е да вляза от избирателния район, където имам повече преференции", смята Василев.

Той обаче казва, че е готов да отстъпи, ако партиите в ДБ – "Да България" и ДСБ, се обединят, че трябва да влезе от Хасково. "Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза", натъртва Василев.

И други съпартийци на лидера на ПП се присъединиха към него в спора, освен Мирослав Иванов. Лена Бориславова нарече случващото се "напълно излишна драма, която можеше да бъде решена с едно телефонно обаждане, а не със сълзливи или нападателни "Фейсбук" постове".

Васил Пандов, член на партийното ръководство на ПП споменава като спорещи за мандата Манол Пейков и четвъртия в листата Владислав Панев. "Настоящата ситуация показва, че вътрешната битка на мажоритарния избор не е още на необходимото ниво на достойнство и зрелост на самите тези, които водят такава кампания. Това означава няколко проблема - его, липса на друго поприще освен депутат или голяма парична инвестиция в кампания, която няма да се възвърне", написа той във "Фейсбук".