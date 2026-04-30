Евродепутат разкритикува раздялата на ПП и ДБ

Бившият председател на парламента от кабинета "Петков" и настоящ евродепутат от "Продължаваме промяната" Никола Минчев остро разкритикува разделянето на ПП-ДБ на две парламентарни групи.

В първия си коментар за разпада на коалицията бившият съпредседател в ПП Кирил Петков подкрепи аргументите на Асен Василев за разделението, призова "да се мисли позитивно" и дори допусна, че "ако се запази добра координация между ПП и ДБ, без взаимни нападки към техните представители, и ако едновременно с това се даде по-голям избор на свободните българи, има реален шанс за разширяване на подкрепата".

Във "Фейбсбук" Минчев написа, че на фона на предстоящите президентски и местни избори опозицията задължително трябва да остане заедно, "ако има желание да попречи на ПБ да сложи ръка на цялата власт в страната". Той обяви решението на доскорошната коалиция като "безкрайно несериозно дори за несериозни партии". "Какво остава за партии с претенцията да са коректив на властта. Нека да съм прецизен - политическата стойност на тези обстоятелства гравитира около нулата", каза Минчев. И допълни, че това показва неразбиране "кои са истинските опоненти, проблеми и предизвикателства пред страната в идващите години".

Минчев предупреди, че следващите социологически проучвания няма да покажат обнадеждаващи резултати. "Вместо да чакаме динамика около второто място, ще се взираме в чертичките на графиката около ДПС". Той не се съгласява и с мнението на водача на "Продължаваме промяната" Асен Василев, че ПП-ДБ не може да привлече периферни гласове в коалицията. "Вярвам, че на пейзажа има и хора, които с лекота могат да обединят електората и на ПП, и на ДБ. Че даже и с нещо отгоре", пише той.

До разделянето на ПП-ДБ се стигна, след като в коалицията избухна спор покрай пренареждането на листите от преференции. Изборът на Асен Василев да влезе от Пловдив, а не от Хасково, лиши Манол Пейков от ДБ от депутатско място . Намерението на ПП и ДБ е отсега нататък да се наричат "парламентарен съюз", което е странно, защото в българския парламент не съществува такова формирование.

В крайна сметка двете формации постигнаха консенсус по въпроса да се явят с обща кандидатура на предстоящите президентски избори, а най-обсъжданото име това на служебния премиер Андрей Гюров.

Във "Фейсбук" пък бившият съпредседател в ПП-ДБ Кирил Петков направи първи коментар за разпада на коалицията. Той подкрепи мнението на Асен Василев, че така ПП и ДБ могат да привлекат повече периферни гласове, ако не са в коалиция. Според Петков разделението на коалицията носи риск, ако се води от въпроса "кой ще вземе по-голям дял от градската десница", а не "как заедно да привлечем повече свободни българи". "Това няма да стане с вътрешни конфликти или просто с разделение. Ще стане с ясно формулирани политики, разнообразие от идеи, търсене на нови привърженици, привличане на харизматични личности и едновременно с това координация по ключови теми, като например издигането на общ кандидат за президент", смята той. А накрая ни призовава "да мислим по-позитивно за ситуацията".

Председателят на ПП Асен Василев заяви по Би Ти Ви, че отделянето на ПП и ДБ е "нормална еволюция", както и че обединението е изпълнило големите задачи, които си бе поставило - влизането в еврозоната и Шенген, Борисов и Пеевски да имат под 80 депутати и възможност за истинска съдебна реформа.

А в предаването "Извън ефир" каза, че не чувства, че ПП и ДБ са излъгали избирателите си за това, че не са им обяснили още по време на кампанията, че има възможност да се разделят, ако се създаде възможност за разграждане на модела "Борисов-Пеевски". "Достатъчно трудно се обяснява такова нещо по време на кампания", каза Василев.