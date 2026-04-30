Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Евродепутат разкритикува раздялата на ПП и ДБ

Кирил Петков подкрепи Асен Василев за разделението

30 Апр. 2026Обновена
Никола Минчев по време на протестите след падането на кабинета на Кирил Петков.
BGNES
Бившият председател на парламента от кабинета "Петков" и настоящ евродепутат от "Продължаваме промяната" Никола Минчев остро разкритикува разделянето на ПП-ДБ на две парламентарни групи.

В първия си коментар за разпада на коалицията бившият съпредседател в ПП Кирил Петков подкрепи аргументите на Асен Василев за разделението, призова "да се мисли позитивно" и дори допусна, че "ако се запази добра координация между ПП и ДБ, без взаимни нападки към техните представители, и ако едновременно с това се даде по-голям избор на свободните българи, има реален шанс за разширяване на подкрепата".

Във "Фейбсбук" Минчев написа, че на фона на предстоящите президентски и местни избори опозицията задължително трябва да остане заедно, "ако има желание да попречи на ПБ да сложи ръка на цялата власт в страната". Той обяви решението на доскорошната коалиция като "безкрайно несериозно дори за несериозни партии". "Какво остава за партии с претенцията да са коректив на властта. Нека да съм прецизен - политическата стойност на тези обстоятелства гравитира около нулата", каза Минчев. И допълни, че това показва неразбиране "кои са истинските опоненти, проблеми и предизвикателства пред страната в идващите години".

Минчев предупреди, че следващите социологически проучвания няма да покажат обнадеждаващи резултати. "Вместо да чакаме динамика около второто място, ще се взираме в чертичките на графиката около ДПС". Той не се съгласява и с мнението на водача на "Продължаваме промяната" Асен Василев, че  ПП-ДБ не може да привлече периферни гласове в коалицията. "Вярвам, че на пейзажа има и хора, които с лекота могат да обединят електората и на ПП, и на ДБ. Че даже и с нещо отгоре", пише той.

До разделянето на ПП-ДБ се стигна, след като в коалицията избухна спор покрай пренареждането на листите от преференции. Изборът на Асен Василев да влезе от Пловдив, а не от Хасково, лиши Манол Пейков от ДБ от депутатско място . Намерението на ПП и ДБ е отсега нататък да се наричат "парламентарен съюз", което е странно, защото в българския парламент не съществува такова формирование.

В крайна сметка двете формации постигнаха консенсус по въпроса да се явят с обща кандидатура на предстоящите президентски избори, а най-обсъжданото име това на служебния премиер Андрей Гюров.

Във "Фейсбук" пък бившият съпредседател в ПП-ДБ Кирил Петков направи първи коментар за разпада на коалицията. Той подкрепи мнението на Асен Василев, че така ПП и ДБ могат да привлекат повече периферни гласове, ако не са в коалиция. Според Петков разделението на коалицията носи риск, ако се води от въпроса "кой ще вземе по-голям дял от градската десница", а не "как заедно да привлечем повече свободни българи".  "Това няма да стане с вътрешни конфликти или просто с разделение. Ще стане с ясно формулирани политики, разнообразие от идеи, търсене на нови привърженици, привличане на харизматични личности и едновременно с това координация по ключови теми, като например издигането на общ кандидат за президент", смята той. А накрая ни призовава "да мислим по-позитивно за ситуацията". 

Председателят на ПП Асен Василев заяви по Би Ти Ви, че отделянето на ПП и ДБ е "нормална еволюция", както и че обединението е изпълнило големите задачи, които си бе поставило - влизането в еврозоната и Шенген, Борисов и Пеевски да имат под 80 депутати и възможност за истинска съдебна реформа.

А в предаването "Извън ефир" каза, че не чувства, че ПП и ДБ са излъгали избирателите си за това, че не са им обяснили още по време на кампанията, че има възможност да се разделят, ако се създаде възможност за разграждане на модела "Борисов-Пеевски". "Достатъчно трудно се обяснява такова нещо по време на кампания", каза Василев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ПП и ДБ, ПП-ДБ, Никола Минчев

