Правната комисия на Европейския парламент отхвърли искането за сваляне на имунитета на българския евродепутат Николай Минчев и на още двама евродепутати по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайския технологичен гигант "Huawei", съобщи БНТ. Комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай.

Решението на правната комисия не е окончателно, трябва да бъде гласувано и в пленарна зала. Очаква се това да стане на сесията на ЕП този месец в Страсбург.

Белгийските власти започнаха през 2025 година разследване на предполагаеми лобистки практики в Европейския парламент в полза на "Huawei".

Преди година белгийските власти поискаха от Европейския парламент да снеме имунитета на петима евродепутати заради предполагаемото им участие в скандала за корупция и купуване на влияние, свързан с китайския технологичен гигант Huawei. Това потвърдиха за БНТ от Европарламента. Сред тях бе и Никола Минчев. Властите разследват евродепутати и служители на ЕП за евентуално участие в престъпна група, свързана с активна корупция, пране на пари и търговия с влияние в полза на китайския технологичен гигант Huawei. Федералната прокуратура повдигна обвинения срещу осем души, имената им не бяха споменати, но според някои белгийски медии сред хората с повдигнати обвинения е бивш асистент на българския евродепутат Никола Минчев. Тогава той коментира, че " Белгийската прокуратура няма никакво конкретно обвинение, но иска да провери дали има нещо нередно, което да се е случвало. Това е във връзка с едно наше посещение на футболен мач по покана, която дойде през асистента ми, от един човек от Huawei, който впоследствие се оказа главно действащо лице в разследването срещу тях. И затова, че аз съм бил на едно място с този човек, заради това белгийската прокуратура иска да провери дали има нещо. Ще призова максимално бързо да се вдигне моят имунитет, за да се изчисти случая и да се види, че нямам нищо общо с каквато и да е нерегламентирана дейност."