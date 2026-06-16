ЕП не свали имунитета на Никола Минчев

Европейският парламент реши да не снема имунитета на българския евродепутат Никола Минчев по искане на белгийската федерална прокуратура, свързано с разследване за предполагаемо влияние върху решения на институциите на ЕС от страна на представители на китайската компания "Хуавей", предава БТА.

В началото на месеца правната комисия на ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на Минчев и на още двама евродепутати по случая с лобистката дейност на китайския технологичен гигант. Комисията обаче подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай.

Искането беше отправено през април 2025 г. в рамките на по-широко разследване за предполагаема корупционна схема, при която членове на Европейския парламент са получавали покани за събития и други облаги. Сред проверяваните обстоятелства са присъствието на Минчев на футболен мач и на вечеря с представители на "Хуавей" през 2024 г.

След разглеждане на случая Европейският парламент заключи, че предоставената от белгийските власти информация не е достатъчно ясна и подробна, за да обоснове снемане на имунитета. Според решението са налице съществени неясноти по ключови елементи от случая, които не са били изяснени и с допълнително предоставената информация.

Парламентът подчертава, че имунитетът е гаранция за независимостта на институцията и не представлява лична привилегия на евродепутатите. В решението се отбелязва също, че наличната информация не позволява да бъде взето достатъчно информирано решение за снемане на имунитета и че съществуват основания за съмнения относно характера на производството.

В резултат Европейският парламент реши да запази имунитета на Никола Минчев и да уведоми за това белгийските власти и самия евродепутат.