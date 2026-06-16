Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЕП не свали имунитета на Никола Минчев

Днес, 15:41
Никола Минчев
БГНЕС
Никола Минчев

Европейският парламент реши да не снема имунитета на българския евродепутат Никола Минчев по искане на белгийската федерална прокуратура, свързано с разследване за предполагаемо влияние върху решения на институциите на ЕС от страна на представители на китайската компания "Хуавей", предава БТА.

В началото на месеца правната комисия на ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на Минчев и на още двама евродепутати по случая с лобистката дейност на китайския технологичен гигант. Комисията обаче подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай.

Искането беше отправено през април 2025 г. в рамките на по-широко разследване за предполагаема корупционна схема, при която членове на Европейския парламент са получавали покани за събития и други облаги. Сред проверяваните обстоятелства са присъствието на Минчев на футболен мач и на вечеря с представители на "Хуавей" през 2024 г.

След разглеждане на случая Европейският парламент заключи, че предоставената от белгийските власти информация не е достатъчно ясна и подробна, за да обоснове снемане на имунитета. Според решението са налице съществени неясноти по ключови елементи от случая, които не са били изяснени и с допълнително предоставената информация.

Парламентът подчертава, че имунитетът е гаранция за независимостта на институцията и не представлява лична привилегия на евродепутатите. В решението се отбелязва също, че наличната информация не позволява да бъде взето достатъчно информирано решение за снемане на имунитета и че съществуват основания за съмнения относно характера на производството.

В резултат Европейският парламент реши да запази имунитета на Никола Минчев и да уведоми за това белгийските власти и самия евродепутат.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Никола Минчев, Хуавей, Huawei

Още новини по темата

Правната комисия в ЕП отказа да свали имунитета на Никола Минчев
03 Юни 2026

Евродепутат разкритикува раздялата на ПП и ДБ
30 Апр. 2026

Никола Минчев сам се отказва от имунитет в евроскандала с Huawei
20 Май 2025

Арестуваха асистент на евродепутат от ЕНП

21 Март 2025

Нов корупционен скандал разтърси Европейския парламент
13 Март 2025

Първият в света троен смартфон струва 3500 евро
24 Февр. 2025

Китайският президент привика лидерите на големите частни компании
17 Февр. 2025

Huawei детронира Apple при преносимите устройства
22 Дек. 2024

Китайските власти наливат пари в Huawei, SMIC, BYD и др.

16 Авг. 2024

Спад на доставките на смартфони на Apple в Китай

26 Юли 2024

Huawei съди MediaTek за нарушаване на патенти

19 Юли 2024

Huawei ще изостави напълно Android до края на годината
11 Май 2024

Радан Кънев: Никола Минчев е обединяваща фигура за ПП и ДБ
17 Февр. 2024

Минчев: Бакалова и Арабаджиеви са описани като жертва на Божанов
16 Февр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса