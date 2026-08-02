Борисов за първи път изплува в документ на службата за санкции на САЩ

Името на бившия премиер и настоящ лидер на ГЕРБ Бойко Борисов за първи път се появи в официален документ на Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ. В своя публикация сайтът BIRD цитира документацията по делото, по което Васил Божков оспорва пред федерален съд наложените му санкции за корупция по глобалния закон "Магнитски". По това дело OFAC е ответник, а Божков е ищец.

Цитираният документ е отговор на OFAC по искането на Божков за произнасяне на съда. В него е описана ситуацията, довела до санкциите срещу бизнесмена.

"OFAC установи, а ищецът призна, че е плащал пари на бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на това Борисов и Горанов да фаворизират бизнеса му. Това изцяло попада в дефиницията и общото разбиране за подкуп. Действията на ищеца са били "предлагане" на "сума пари" с цел "убеждаване" на тези правителствени представители "да действат" в "полза" на ищеца“, се посочва в документа, който е качен в електронното досие по делото на 31 юли и цитиран от Bird.bg.

Бившият премиер реагира на публикацията - гневно и с два дни закъснение:

"Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема и съм го казал на всички места, където трябва да се каже, така, че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, но иначе - абсолютна лъжа", заяви Бойко Борисов в Приморско на среща с младежката академия "Новите умове".

Делото е заведено от Васил Божков на 8 октомври 2025 г. срещу OFAC и нейния директор. То се разглежда от Федералния съд за окръг Колумбия и е свързано с административния контрол върху решението за санкционирането на бизнесмена.

Божков заведе дело в САЩ за изваждане от "Магнитски" Васил Божков е завел дело във федералния съд на Вашингтон срещу наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски". Това съобщава Bird. bg.

Божков оспорва квалифицирането на плащанията като подкупи. Неговата теза е, че е бил изнудван от Борисов и Горанов и е давал парите под натиск. OFAC обаче поддържа позицията, че плащането на длъжностни лица срещу преференциално отношение към определени бизнес интереси попада в разбирането за подкуп.

Новото в документа е изричното посочване на Бойко Борисов. Когато през юни 2021 г. Вашингтон наложи санкциите на Васил Божков, Министерството на финансите на САЩ съобщи, че той е подкупвал държавни служители, сред които „настоящ политически лидер“, но тогава не посочи публично неговото име.

Владислав Горанов впоследствие също беше включен в американския санкционен списък. Според Министерството на финансите на САЩ, като министър той е участвал в корупционна схема, свързана със законодателство в хазартния сектор.

Бойко Борисов и Владислав Горанов многократно са отричали да са получавали пари от Васил Божков. Борисов е заявявал, че не е взел „нито една стотинка“ от бизнесмена и че единственото, което е получил от него, е пура.

"Трябва да даваш в плик": Божков vs Борисов и Горанов 60 млн. лв. в пликове, натъпкани по джобове и в чантичка "Луи Вюитон", срещи в министерски кабинети и премиерски резиденции, законодателни еквилибристики в частен интерес, опити за продажбата на хазартен бизнес, фалирал футболен клуб.

Написаното представлява официална позиция и констатация на OFAC, представена по конкретното съдебно производство. То не е съдебно решение, присъда или постановено от американския съд заключение. На практика това е защитната теза на американската служба, за да бъде оставен Божков в списъка "Магнитски" - че дори и да се приеме тезата, че Божков е давал сумите, то той е давал парите, за да получава преференции и че това не е изнудване, а подкуп. Това е документ по гражданско дело, каквото е делото на Божков срещу OFAC за изваждането му от списъка "Магнитски", а не по наказателно дело.

Божков бе разпитан от американски представители още през 2023 г. "Васил Божков е бил разпитван 7 пъти в Дубай от официални представители на САЩ, включително и за бившите премиер Бойко Борисов и финансов министър Владислав Горанов", обяви тогава в интервю за bTV на един от неговите адвокати - Стоян Баумайер.

Разпитите са били част от опитите Васил Божков да бъде изваден от списъка "Магнитски".

"Моят клиент повече от две години съдейства 100% на американските власти и всеки път, когато имахме възможност, по време на разпити сме питали кога е удобно той да се прибере, да изчисти името си пред българското правосъдие и да приключи веднъж завинаги с тези дела тук", заяви защитникът, който е нает през 2021 г.специално за "Магнитски". "Още от първата минута Васил Божков каза, че ще окаже пълно съдействие. До момента сме представили над 25 000 страници материали. Американските власти знаят за Васил Божков повече, отколкото Васил Божков знае за себе си. Това ви го гарантирам. Лични материали, отчети, фирми, дружества, преводи, тегления, трансфери, имейли, записи, всичко", обясняваше по онова време адвокатът.

На въпрос за кои български политици е давал информация на държавните власти на САЩ Васил Божков адвокатът каза: "Във всички показания на Васил Божков фигурират само Бойко Борисов и Владислав Горанов. Други лица абсолютно няма."