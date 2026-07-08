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Божков заведе дело в САЩ за изваждане от "Магнитски"

OFAC е провела подробен разпит на бизнесмена, а адвокатът му дал аудио и видео доказателства

Днес, 13:46
Васил Божков
БГНЕС
Васил Божков

Васил Божков е завел дело във федералния съд на Вашингтон срещу наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски“. Това съобщава Bird.bg

САЩ обявиха създаването на нов онлайн портал, в който всички, които са санкционирани от Министерството на финансите на страната, могат да поискат отмяна на наказанието, написа преди дни "Дневник". Това е ведомството, което налага ограниченията, съгласно Глобалния закон "Магнитски", засегнали и български граждани през последните години. Министерството се консултира с Държавния департамент и Министерството на правосъдието, но взима крайното решение, което се прилага от Службата за за контрол над чуждестранни активи (OFAC).

За това, че Божков е завел дело за изваждането си от списъка "Магнитски", индиректно стана ясно, след като той си поиска 5 млн. евро, дадени на футболен клуб "Левски", докато той се водеше негов собственик. От ръководството на столичния тим съобщиха, че до клуба е изпратено "уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение“ от името на адвокат Стоян Баумайер, който претендира плащане на сума в размер на 5 072 337,63 евро. Тогава Божков обясни, че тези пари му трябват за адвокати му, които водят делата в САЩ срещу санкциите по "Магнитски". "Те ми казаха, че няма да работят, ако не им продам това вземане, а аз няма с какво да им плащам - всичко при мен е блокирано", обясни бизнесменът, срещу когото има три наказателни дела в България. 

Според Bird.bg, OFAC е провела и подробен разпит на Божков. "Имало е дори среща на представител на OFAC с адвокат на Божков. По-рано швейцарският адвокат на Божков каза, че той е предоставил аудио и видео доказателства", пише още Bird.bg.

Божков бе разпитан от американски представители още през 2023 г. "Васил Божков е бил разпитван 7 пъти в Дубай от официални представители на САЩ, включително и за бившите премиер Бойко Борисов и финансов министър Владислав Горанов", обяви тогава в интервю за bTV на един от неговите адвокати - Стоян Баумайер.  

САЩ са разпитвали 7 пъти Божков за Борисов и Горанов
Обвиняемият бизнесмен Васил Божков е бил разпитван 7 пъти в Дубай от официални представители на САЩ, включително и за бившите премиер Бойко Борисов и финансов министър Владислав Горанов. Това стана ясно от интервю за bTV на един от неговите адвокати Стоян Баумайер.
СЕГА
29 Авг. 2023

Разпитите са били част от опитите Васил Божков да бъде изваден от списъка "Магнитски". "Моят клиент повече от две години съдейства 100% на американските власти и всеки път, когато имахме възможност, по време на разпити сме питали кога е удобно той да се прибере, да изчисти името си пред българското правосъдие и да приключи веднъж завинаги с тези дела тук", заяви защитникът, който е нает през 2021 г.специално за "Магнитски". "Още от първата минута Васил Божков каза, че ще окаже пълно съдействие. До момента сме представили над 25 000 страници материали. Американските власти знаят за Васил Божков повече, отколкото Васил Божков знае за себе си. Това Ви го гарантирам. Лични материали, отчети, фирми, дружества, преводи, тегления, трансфери, имейли, записи, всичко", обясняваше по онова време адвокатът.

На въпрос за кои български политици е давал информация на държавните власти на САЩ Васил Божков адвокатът каза: "Във всички показания на Васил Божков фигурират само Бойко Борисов и Владислав Горанов. Други лица абсолютно няма."

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Васил Божков, Бойко Борисов

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