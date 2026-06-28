Борисов ще прави алтернативен кабинет с нови кадри

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че се готви алтернатива на сегашното управление с нови кадри. Това се случи в Кюстендил, където герберският водач е на среща по повод най-прясното начинание на партията - национална академия "Новите умове".

В началото на изявлението Борисов обясни, че предстоят обиколки из страната в търсене нови лица, които да влязат в партията и в крайна сметка да се стигне до "алтеративно правителство с нови хора". За всеки "министерски пост" в алтернативния кабинет ще се конкурират по двама-трима представители на партията. Той обясни, че идеята е в перспектива ГЕРБ отново да станат управляващи.

Борисов използва споровете около бюджета на "Прогресивна България", за да изтъкне успехите си от времето, когато беше кмет на София. "Нямах нито един общински съветник, от 61- нито един и приемах консервативни бюджети, гласувани от всички. Два пъти за пет години", каза Борисов. След това изтъкна, че по време на първото правителство на ГЕРБ през 2009 г., цяла Европа е говорила за финансовата дисциплина на България. "До ден днешен ми напомняте за постната пица на Дянков, но ние не се оправдавахме, а правехме това, което трябва", каза Борисов. Той допълни, че от отличник по финансова дисциплина и усвояване на еврофондове, сега страната още в първия месец на новото управление е влязла в наказателна процедура по свръхдефицит. "Когато ние бяхме в това положение, направихме така, че първата година да затегнем коланите, да изчистим дефицитите и да излезем на излишък. Това го направихме в най-тежката финансова и икономическа криза в света, гръцката криза, когато фалираха държави. През еврофондовете успях да компенсирам и държавата да върви нагоре", каза Борисов. И допълни, че по време на правителствата на ГЕРБ България успешно се е справила и с мигрантската криза, и с ковид кризата.

Борисов остро нападна поведението на служебните министри и премиери от близкото минало – Гълъб Донев, Иван Шишков и Иван Демерджиев. По думите му те имат натрупан опит от предишни правителства, но "се държат сякаш днес са се родили". И ги упрекна, че продължават да действат като част от президентската институция, която само критикува и търси оправдания. Той обърна внимание и на ролята на началника на кабинета на премиера Румен Радев Николай Копринков, като заяви, че в момента той реди структурите на "Прогресивна България" "както трябва". Борисов сравни този процес с обновяването в собствената си партия: "Ние правим същото - ГЕРБ гради нова партия с опита на старите и дързновението на новите ни колеги, за да може, когато дойде време да управляваме, нашите министри да не се оправдават".

По повод първия протест срещу кабинета на Радев, който се проведе вчера, Борисов заяви, че партията му не разчита на подобни действия за политически ефект, както и че ако правителството падне и има нови избори, резултатът ще е сходен, защото партиите не са готови.