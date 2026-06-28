Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Борисов ще прави алтернативен кабинет с нови кадри

В Кюстендил той разкритикува ПБ и похвали правителствата на ГЕРБ за добрата финансова дисциплина на България

28 Юни 2026Обновена
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Кюстендил с поддръжници.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Кюстендил с поддръжници.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че се готви алтернатива на сегашното управление с нови кадри. Това се случи в Кюстендил, където герберският водач е на среща по повод най-прясното начинание на партията - национална академия "Новите умове".

В началото на изявлението Борисов обясни, че предстоят обиколки из страната в търсене нови лица, които да влязат в партията и в крайна сметка да се стигне до "алтеративно правителство с нови хора". За всеки "министерски пост" в алтернативния кабинет ще се конкурират по двама-трима представители на партията. Той обясни, че идеята е в перспектива ГЕРБ отново да станат управляващи. 

Борисов използва споровете около бюджета на "Прогресивна България", за да изтъкне успехите си от времето, когато беше кмет на София. "Нямах нито един общински съветник, от 61- нито един и приемах консервативни бюджети, гласувани от всички. Два пъти за пет години", каза Борисов. След това изтъкна, че по време на първото правителство на ГЕРБ през 2009 г., цяла Европа е говорила за финансовата дисциплина на България. "До ден днешен ми напомняте за постната пица на Дянков, но ние не се оправдавахме, а правехме това, което трябва", каза Борисов. Той допълни, че от отличник по финансова дисциплина и усвояване на еврофондове, сега страната още в първия месец на новото управление е влязла в наказателна процедура по свръхдефицит. "Когато ние бяхме в това положение, направихме така, че първата година да затегнем коланите, да изчистим дефицитите и да излезем на излишък. Това го направихме в най-тежката финансова и икономическа криза в света, гръцката криза, когато фалираха държави. През еврофондовете успях да компенсирам и държавата да върви нагоре", каза Борисов. И допълни, че по време на правителствата на ГЕРБ България успешно се е справила и с мигрантската криза, и с ковид кризата. 

 Борисов остро нападна поведението на служебните министри и премиери от близкото минало – Гълъб Донев, Иван Шишков и Иван Демерджиев. По думите му те имат натрупан опит от предишни правителства, но "се държат сякаш днес са се родили". И ги упрекна, че продължават да действат като част от президентската институция, която само критикува и търси оправдания. Той обърна внимание и на ролята на началника на кабинета на премиера Румен Радев Николай Копринков, като заяви, че в момента той реди структурите на "Прогресивна България" "както трябва". Борисов сравни този процес с обновяването в собствената си партия: "Ние правим същото - ГЕРБ гради нова партия с опита на старите и дързновението на новите ни колеги, за да може, когато дойде време да управляваме, нашите министри да не се оправдават".

По повод първия протест срещу кабинета на Радев, който се проведе вчера, Борисов заяви, че партията му не разчита на подобни действия за политически ефект, както и че ако правителството падне и има нови избори, резултатът ще е сходен, защото партиите не са готови.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бойко Борисов

Още новини по темата

Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
24 Юни 2026

Борисов поздрави Радев за двойната игра с Русия
20 Юни 2026

Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
18 Юни 2026

Борисов дава 100-дневен толеранс на правителството
14 Юни 2026

Борисов търси опора във Вашингтон
27 Май 2026

Борисов: От първия си ден Теодора Георгиева работи срещу ГЕРБ
22 Май 2026

Борисов се чувства лесна мишена без охраната си
17 Май 2026

НСО свали охраната на Пеевски и Борисов
13 Май 2026

Борисов се фокусира върху "кадровата банка" на ГЕРБ
13 Май 2026

Как се разказва за служител на Борисов, извършил банков обир?
12 Май 2026

Кутев: Охраната на Пеевски трябва да бъде свалена, но по реда си
29 Апр. 2026

Новата власт се чуди да свали ли охраната от НСО на Борисов и Пеевски
25 Апр. 2026

Борисов се нареди сред политическите парии
22 Апр. 2026

Борисов хвърли вината за изборния крах върху дружбата с Пеевски и ПП-ДБ
21 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса