Делян Добрев напуска политиката и парламента

Една от основните фигури в ГЕРБ - Делян Добрев, напуска политиката и Народното събрание. Той обяви това лично на събитие на младежката академия на партията в град Раковски, в присъствието на лидера Бойко Борисов.

"Момент е младите умове да поемат щафетата. От първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов. Останалите се оттеглиха по един или друг начин. Сега е моментът вие да заемете нашите места - каза Горанов. - Първо имах хъс, имах огромно желание, имах енергия. Сега, 20 години по-късно, идва един момент, в който ние, дето 20 години вече сме в политиката, трябва да дадем път на вас, които сега влизате. Ако не ви направим място - няма как да се докажете."

48-годишният бивш финансов министър в правителството на Борисов е твърд, че няма да се занимава повече с политика и дори напуска парламента, където в момента е депутат от ГЕРБ.

"Бъдете сигурни, че вие самите ще го разберете, живот и здраве - 20 години по-късно ще осъзнаете, че нямате вече този хъс, тази енергия, която сте имали - обърна се той към присъстващите. - Ние ще ви помагаме с всичко, което ви е необходимо. Най-малкото имаме опит. Политиката не е лесно място. В политиката най-често срещани са скандалите. И ние сме правили скандали на опонентите ни. Къде с причина, къде без причина. Трябва да се въоръжите със сили да преживявате всички тези моменти. Сред вас ще има енергетици, финансисти, икономисте, еколози и т.н. Новата Лиляна Павлова сигурно стои някъде тук, новият Делян Добрев - също. 20 години в политиката - дадохме всичко, което можахме".

Самият Бойко Борисов този път не бе многословен, какъвто обичай има. Но от думите му, стана ясно, че оттеглянето на Добрев е съгласувано с него. Той благодари на доскорошния си съратник и след това каза:

„Ние не се разделяме, всички имаме място и в академията, и в партията, и в общинските си ръководства. Просто се дава една крачка назад, за да може все пак като говорим за новите хора, които идват и се записват не само като членове на академията, но и като членове на ГЕРБ - да им дадем прозорец, да знаят накъде е докъде може да стигнат. Абсолютно сме сериозни. За да дойдат, някой трябва да стане от стола, както се казва”.