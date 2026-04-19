Бойко Борисов омекна за управление с Румен Радев

19 Апр. 2026
Макар от ГЕРБ да не дадоха брифинг в изборната нощ, лидерът на партията Бойко Борисов излезе с кратко изявление на профила си във "Фейсбук", в което показа признаци на съгласие за участие в коалиция с "Прогресивна България" на Румен Радев. 

"Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия! Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета “Желязков”. Без коалиции и без безпринципни сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение", написа Бойко Борисов.

Съвсем доскоро той категорично твърдеше, че няма да участва в никакви коалиции, още по-малко с партията на Румен Радев. Дори днес, когато гласуваше, Борисов заяви: "ГЕРБ в сглобки и коалиции няма да участва. Тези, които си позволяват да говорят как няма да се коалират с ГЕРБ - никой не им е давал такива аванси. Направихме си компромисите - повече такива няма да правим. С моделът Копринков-Радев в сглобка няма да участваме. ГЕРБ няма да участва в коалиции, ще разговаряме по теми, свързани с геополитиката, като отбрана – там ще бъдем конструктивна опозиция".

Преди това, при закриването на предизборната кампания на 17 април, Борисов отново изтъкна, че заради държавата няма да прави "компромисни коалиции" и посочи, че бъдещи партньорства трябва "да са базирани на над 100 страници писмени договорености".

