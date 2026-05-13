НСО свали охраната на Пеевски и Борисов

Депутатът от ДПС го обяви за добра новина, а ГЕРБ се притесниха за лидера си

13 Май 2026Обновена
Лидерите на ГЕРБ и ДПС са охранявани от години от НСО и често и от барети

НСО са свалили охраната на санкционирания по "Магнитски" депутат Делян Пеевски, както и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

За свалянето на охраната на лидера на ДПС се разбра от позиция на самия Пеевски, а за тази на Борисов от изявление на Томислав Дончев.

"Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана", обяви в позицията си Пеевски.

И добавя: "Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина".

Само преди дни стана ясно, че и служители на МВР вече не са част от охраната на  Пеевски. Това съобщи тогава "Извън ефир". Дотогава той беше пазен не само от НСО, но и от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) или т.нар. барети, считани за най-елитното звено в МВР. Така той остана само с охрана от НСО, която очевидно вече също е свалена.

Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни пред журналисти, че "Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число от МВР, не само от страна на НСО". "И двамата имат достатъчно ресурси, ако се чувстват застрашени по друга линия да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства, продължила години, приключва от днес. Това не е политически акт", заяви той на брифинг след заседанието на Министерски съвет.

"Снемането на охраната е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв. Има обмен на информация между институциите, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов", коментира още вътрешният министър.

Политическите реакции

Зам.-шефът на ГЕРБ Томислав Дончев определи мярката като "емоционално, не дай боже политическо решение, но в никакъв случай институционално". "Тук не става дума за Борисов, става дума за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР с традиционни проблеми с организираната престъпност", каза той в изявление пред парламентарните журналисти.

Дончев заяви, че партията му няма да политизира въпроса, но изтъкна, че "в България имаме исторически проблем със сигурността на бившите министър-председатели". Колегата му Тома Биков добави, че преди седмица-две е имало заплаха за сигурността на партийния му лидер, и предупреди, че "от тук нататък цялата отговорност за сигурността на Бойко Борисов е на господин Радев".

От името на ПП Николай Денков, който е бивш премиер като Борисов, коментира конкретно за охраната на Пеевски - че не е било ясно на какво основание е поставена и отдавна е трябвало да бъде свалена. "Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че днес на Пеевски може да му се махне охраната", реторично попита той. И допълни, че същото трябва да стане и с охраната на Борисов - както се и случи.

Ивайло Мирчев - един от лидерите на ДБ, обяви пред медиите, че преди десетина дни е имало заседание на специализираната комисия, назначаваща охраната, и тогава е било решено гардовете да останат. "Разликата с днес сега е само една – шефът на ДАНС вече е различен и не обслужва Делян Пеевски", смята Мирчев. По думите му, това означава, че решенията на въпросната комисия не се професионални, а политически. Според него свалянето на охраната е символичен акт и по-важното е да се направи това, за което ДБ искаше парламентарна анкетна комисия - да се проучат доходите на Пеевски.

По темата се включи по Фейсбук и доскорошният служебен премиер Андрей Гюров. Той написа, че "МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите".

Предистория

За поставянето и свалянето на охраната отговаря комисия, в която са шефовете на ДАНС и НСО плюс главният секретар на МВР. От години Пеевски има такава охрана без да е ясно по каква точно причина. Единствено през 2016 г. тогавашният главен секретар на МВР Георги Костов съобщи, че е получена информация за готвено покушение срещу депутата и затова му бе назначена охрана от НСО.

Въпросът за охраната на Пеевски е повдиган често през последните години и особено интензивно през последните месеци.  От коалицията ПП-ДБ в миналия парламент предложиха законови поправки, чрез които тази привилегия да му бъде отнета, но до гласуване така и не се стигна. Темата излезе отново на дневен ред и след сформиране на новия парламент. Представители на първата политическа сила - "Прогресивна България" - като Антон Кутев и Иван Демерджиев се изказаха положително за свалянето на охраната на Пеевски, но с уговорката, че това трябва да стане по законовия ред. Отново бяха внесени и законопроекти за свалянето на охраната му.

През декември м.г. стана ясно, че през август 2023-та година НСО е осигурило охрана на петима български политици заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това бяха лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски. С охрана останаха само Борисов и Пеевски, твърдят от ПП-ДБ. Христо Иванов никога не се е възползвал от охрана и кола, заявиха от ДБ по време на заседание на вътрешната комисия в предишния парламент.Тогава бившият вътрешен министър от кабинета на Кирил Пеков Бойко Рашков попита дали има писмо, което твърди, че Пеевски е застрашен, за да "има такава свита". Шефът на НСО Емил Тонев отговори утвърдително, но нямаше как да даде подробности, тъй като в такъв случай заседанието трябваше да стане закрито.

 

Много служители на НСО се занимаваха с охраната на Пеевски.
