Цветан Василев заговори за връщане в България

Бившият банкер и настоящ подсъдим по дело за фалита на КТБ Цветан Василев, който вече девета година се укрива в Белград от исканията на българската прокуратура да бъде предаден и докаран в София, даде да се разбере, че обмисля връщане в България.

"В България ще се върна, ако се гарантира нов обективен процес за КТБ, защото аз нямам намерение да легитимирам мегадело, което е незаконно спрямо мен, защото се гледа незаконно", заяви в интервю пред БНР мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев, който сега живее в Сърбия.

"Имам решение на две инстанции на Сръбския съд, че това дело е политическо и от Интерпол ми е свалена червената бюлетина. И гаранции за моята сигурност биха ме мотивирали да се върна в България", заяви той в предаването РадиоТочка на националното радио.

Според него не е достатъчно само нов ВСС, "защото сегашната правна уредба, на сегашната система, е странна и се нуждае от промяна".

Василев сподели, че в момента на интервюто се намира вкъщи и "не съм в Руското посолство, както твърдяха фронтрънърите на Пеевски, при изслушването ми пред комисията за Нотариуса:

"Не съм в Дубай и нямам изнесени милиарди като тези, които ме обвиняват в несъществуващи престъпления."

Цветан Василев честити на новото правителство и му пожела успех: "Положителен факт е, че формацията на Радев получи достатъчен вот, за да може поне да вземе под пълен контрол изпълнителната власти и да изпълнява обещанията си."

Според него новите управляващи не само трябва да разбият олигархичния модел "Борисов – Пеевски", "пред тях стоят сложни икономически предизвикателства". "Моето връщане зависи от стъпките, които предприеме правителството за разкриване на обективната истина за фалита на банката. Ако наистина има воля, независимо, че още властта на прокуратурата е под контрола на Пеевски и Борисов, да се тръгне в посока, за да се разкрие генезисът на този модел и това ще разкрие истината - кой фалира банката, защо и кой е бенефициент по нейните акции. Излязоха данни за мащаба на щетата от кражбата на най-важните активи на КТБ, която доближава 2 млрд. евро. Без контрола и съучастието на държавните представители – синдици, МФ, Фонда за гарантиране на влоговете и др., това никога нямаше да се случи.", заяви още бившият банкер.

Василев бе категоричен: "Затова трябва нов прочит на фалирането на банката и оценка на нейните активи към 2014 г., когато незаконно беше обявена в банкрут. Новият прочит може да тръгне и от прокуратурата, но аз нямам доверие, докато не бъде изчистена от зависимите слуги на Борисов и Пеевски."

Цветан Василев е подсъдим с още 17 души по мегаделото за фалита на КТБ. Той се намира в Сърбия от 2014 г. преди да му бъде повдигнато обвинението. През 2019 г. Интерпол свали от издирване съпругата и дъщерята на бившия банкер. "Централата на Интерпол е установила, че международните заповеди за арест са издадени в нарушение на Правилника на организацията, тъй като няма данни за престъпление. Решението е взето на редовно заседание на Комисията за контрол на информацията към Централата на Интерпол", информира тогава Василев.

През май 2022 г Апелативният съд в Белград окончателно отхвърли искането на властите в София за екстрадирането на Василев от Сърбия. В същото време стана ясно, че на 26 юли 2021 г. Василев е получил и политическо убежище в западната ни съседка.

Преди време асоциацията на следователите пуснаха становище, в което обявиха, че Цветан Василев, че вече девета година се укрива в Сърбия и го обвиниха във връзки с Русия. "Известно е, че Василев е свързан с руския олигарх Константин Малофеев, който беше санкциониран от САЩ във връзка с руската инвазия в Украйна. Освен това основен акционер във фалиралата Корпоративна търговска банка е руската Внешторгбанк /ВТБ/, която също е обект на санкции. Беше изнесена информация, че същият е заплатил поне 350 000 долара на американски лобисти, част от адвокатската кантора "King & Spalding LLP" за включването на вече бившия главен прокурор на Република България г-н Иван Гешев в санкционния списък по Глобалния закон "Магнитски", като отново има основание да се счита, че това е осъществено с капитали с произход от Русия", написаха следователите тогава.