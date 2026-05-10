Коригираното предложение за уволнение на Сарафов е на вниманието на ВСС

Новият правосъден министър няма да оттегля исканията на Янкулов за уволнения на магистрати

Днес, 05:53
Николай Найденов и Андрей Янкулов при приемането и предаването на поста в Министерството на правосъдието в петък.
Николай Найденов и Андрей Янкулов при приемането и предаването на поста в Министерството на правосъдието в петък.

Предложението за дисциплинарното уволнение на Борислав Сарафов, който доскоро се представяше за и.ф. главен прокурор, отново е на вниманието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. В последните си дни на поста служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов го е коригирал и внесъл повторно в съвета. Това става ясно от отговорите на министерството до "Сега". "Предложението е коригирано, макар и министърът на правосъдието да смята, че не страда от посочените в решението на прокурорската колегия недостатъци и няма законово основание за отказ от разглеждането му в оригиналния вид. Вече е изпратено на ВСС", казаха от министерството в четвъртък.

На 29 април прокурорската колегия върна предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов с твърдения, че то страда от недостатъци, като например трябвало да се посочи точната длъжност на Сарафов, както и да бъдат приложени доказателства за твърденията на министъра, особено по сигнала на европейския прокурор Теодора Георгиева. Тя твърди за заплахи срещу нея в чужбина и за посещенията ѝ в ресторант "Осемте джуджета" с настоящата градска прокурорка Емилия Русинова.

Още тогава Янкулов обясни, че сроковете за сезиране на ВСС са кратки и не позволяват отлагане на предложенията за дисциплинарна отговорност. Според него евентуално забавяне би довело до невъзможност за образуване на производство.

По информация на "Сега" новият правосъден министър Николай Найденов няма намерение да оттегля никое от внесените дисциплинарни предложения от предшественика си - нито това за Сарафов, нито за градската прокурорка Емилия Русинова заради контактите ѝ с Петьо Петров - Еврото, нито за съдията, командирован във Върховния административен съд Диан Василев, който е част от скандала "Драго каза"

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

В предложението на служебния министър на правосъдието се казва, че Сарафов трябва да бъде уволнен за извършени действия и бездействия в качеството му на фактически и. ф. главен прокурор. Министърът пише, че последователният модел на поведение на Сарафов се характеризира с отклонение от установените стандарти за професионална етика, институционална сдържаност и зачитане на независимостта на съдебната власт.

Едно от основанията, които се сочат сега за Сарафов, е оповестената от самата прокуратура официална комуникация на българската с Европейската прокуратура по случая с временно отстранения от длъжност европейски прокурор от България Теодора Георгиева.

Две от останалите групи основания се отнасят до грубо смесване от страна на Борислав Сарафов на публичната му функция с личен интерес и недопустимо използване на институционалния авторитет на прокуратурата за цели, несъвместими с правомощията на длъжността, която фактически заема. Става дума за случая, в който Сарафов иска отвод на съдията от Софийския градски съд Мирослава Тодорова, която трябваше да се произнесе по жалба срещу отказ на специалния прокурор Даниела Талева да образува досъдебно производство по материали от архива на Петьо Петров - Еврото.

Другото нарушение на Сарафов е искането му за отвод на всички съдии, които са членове на Съюза на съдиите в България. "Исканията на Сарафов, макар да касаят лично него като засегнат или потенциално засегнат от проверка или разследване от специалния прокурор, са подадени в институционалното му качество, което претендира да притежава, с което по недопустим начин ангажират цялата институция Прокуратура на Република България", сочи министърът.

Четвъртата точки в искането за уволнението на Сарафов са публичните му изявления по случая "Петрохан", с които той, според министъра, "прави непремерено публично изказване в самото начало на разследването, когато следствените версии би трябвало да са в съвсем начален етап на изясняване".

Последното основание е реакцията на прокуратурата, след като се разбра, че Върховният касационен съд е постановил актове, с които се приема, че след 21 юли 2025 г. Сарафов няма легитимност да го сезира в качеството си на и.ф. главен прокурор. В позицията на прокуратурата върховният съд беше обвинен, че опитва да постигне нелегитимни цели и действа в политически интерес. 

