Янкулов ще иска наказание и за градския прокурор Русинова

Правосъдният министър Андрей Янкулов подготвя предложението до Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу софийския градски прокурор Емилия Русинова. Това стана ясно от негово интервю за Нова нюз. Янкулов вече поиска такова производство и наказание за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Янкулов е изчакал справката на МВР за т.нар. споделено пътуване на Русинова с Петьо Петров-Еврото. Преди два дни служебният вътрешен министър Емил Дечев обяви, че прокурорката е минавала през границата в посока Северна Македония в една и съща кола заедно с бившия шеф на столичното следствие, а сега адвокат, обявен за издирване и сочен като идеолог на мрежата за влияние в съдебната система "Осемте джуджета".

В петък Янкулов обяви, че е получил данните от МВР и в министерство на правосъдието вече се пише предложението за наказание на Русинова. От думите му се разбра, че аргументите му ще са не само данните на МВР, а и сигналът на българския европрокурор Теодора Георгиева срещу висши прокурори и лидера на ДПС Делян Пеевски. В сигнала Георгиева внушава, че е водена при Пепи Еврото в ресторант "Осемте джуджета" именно от Русинова и така се е стигнало до скандалното видео, заради което българската еврпрокурорка е в процедура по отстраняване по искане на Лаура Кьовеши.

"Теодора Георгиева каза, че е била заведена в ресторанта Осемте джуджета и представена на този кръг от Русинова. Това нещо каза преди около месец. Никакъв коментар нямаше от Русинова по тази тема, което можем да приемем за потвърждаване чрез мълчание на тази изнесена информация. Ако това не е вярно, Русинова досега трябваше да го е отрекла многократно", заяви правосъдният министър и допълни, че мълчанието е крайно смущаващо и недопустимо за лице на такава висока публична позиция.

Сигналът беше обект на проверка в ГДБОП, но той бе иззет от Софийска градска прокуратура, ръководена от самата Русинова. Според Янкулов това е пример за конфликт на интереси. Сред аргументите на Янкулов е и снимката на Русинова с Пепи Еврото пред ресторанта "Осемте джуджета".

"За съжаление, когато Русинова беше избрана за титуляр градски прокурор на София, бяха известни данните за нейни снимки с Петьо Петров пред ресторанта Осемте джуджета. Имахме тези данни за снимките, имали сме данни и от наказателни производства, водени назад през годините, където отново е имало свидетелски показания, уличаващи Русинова. Недопустимо е от кадровия орган, който е запознат с тази информация", коментира правосъдният министър..

Той заяви, че когато има толкова смущаваща публична информация, кадровият орган трябва да даде адекватен отговор пред обществото защо игнорира тази информация и назначава съответното лице на съответната длъжност. "Това нещо не беше направено и това за пореден път дескредитира кадровата дейност на ВСС", посочи Янкулов.

Във вторник правосъдният министър вече внесе предложение за дисциплинарно уволнение и на Борислав Сарафов. Според Янкулов дисциплинарната отговорност на Борислав Сарафов за извършените действия и бездействия в качеството му на фактически и. ф. главен прокурор не може да бъде изключена с довод за незаконния характер на заемане на длъжността. Министърът пише, че последователният модел на поведение на Сарафов се характеризира с отклонение от установените стандарти за професионална етика, институционална сдържаност и зачитане на независимостта на съдебната власт.

"През изминалите месеци в публичното пространство бяха разпространени поредица от писмени изявления, ангажиращи Прокуратурата на Република България, които създадоха високо институционално напрежение между българската прокуратура и съд, урониха престижа на съдебната власт и подкопаха общественото доверие в нея", пише в предложението на министъра, в което се излагат пет групи обстоятелства. През 2023 г. Иван Гешев беше уволнен като главен прокурор и от системата точно заради негови изказвания. (С пълния текст на предложението на Янкулов може да се запознаете тук.)