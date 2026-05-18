Прокурор Русинова отговаря, че няма дела срещу прокурор Русинова

"Градският прокурор Емилия Русинова отговаря разследвана ли е Емилия Русинова. Три отказа да се образува досъдебно производство срещу нея". Това разкрива Bird.bg, като пуска и снимка на писмото на Русинова до Висшия съдебен съвет.

Отговорът ѝ от края на ноември 2025 г. и е след искане на ВСС за предоставяне на информация. Писмото й е адресирано до Георги Кузманов, председател на комисия по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС. То е в отговор на въпроси дали срещу Емилия Русинова има досъдебни производства и предварителни проверки. В писмото се разказва как е извършена проверка в отделите 05 и 06 - съответно "Антикорупция" и "Престъпления извършени от прокурори, съдии и следователи" и там са установени три преписки, свързани с нейното име. Единият сигнал е по оплакване за незаконно задържане, вторият е с изредени имена на съдии и прокурори, които сигналоподателя смята за ОПГ, а третият сигнал е по изразено недоволство от административни съдии от София-град. Посочено е, че и по трите преписки е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.

Миналата седмица Прокурорската колегия реши да образува дисциплинарно производство, което беше поискано от доскорошния служебен правосъден министър Андрей Янкулов. За членове на дисциплинарния състав бяха определени Йордан Стоев, Евгени Иванов и Гергана Мутафова.

Аргументите на Янкулов са, че Русинова два пъти е пътувала през границата с един и същ автомобил с лицата Петьо Петров - Еврото и сочения за негова дясна ръка Кристиян Христов. Това се е случило през юни и август 2021 г. Историята "Осемте джуджета" става публично известна около година по-рано, припомни Янкулов. По време на пътуванията вече е публично известно, че има различни преписки в прокуратурите, свързани с Петров и изясняването на фактологията по "Осемте джуджета". Емилия Русинова тогава е зам.-апелативен прокурор на София. "Потенциално е могла да осъществява контролни правомощия върху работата на прокурорите от Софийската градска прокуратура и има риск от потенциално въздействие върху тези прокурори", каза Янкулов. И допълни, че информация за влияние към момента няма. "Но дори и самият факт, че заместник-апелативен прокурор е в тесен контакт (с тези хора) е достатъчно притеснителен".

По думите на Янкулов има и друга информация, която показва, че това не са изолирани контакти, а трайни взаимовръзки.

"Това води до заключението, че е налице тежко дисциплинарно нарушение", каза още той.

Припомняме, че служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че Русинова се е возила с кола на Петьо Еврото /и с неговия шофьор/ у нас и в чужбина и е засечена 3 /три/ пъти да минава границата с Македония.