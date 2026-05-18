Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокурор Русинова отговаря, че няма дела срещу прокурор Русинова

Има три отказа да се образува досъдебно разследване срещу градския прокурор на София

Днес, 14:50
Копие от писмото на прокурор Русинова за прокурор Русинова
Bird.bg
Копие от писмото на прокурор Русинова за прокурор Русинова

"Градският прокурор Емилия Русинова отговаря разследвана ли е Емилия Русинова. Три отказа да се образува досъдебно производство срещу нея". Това разкрива Bird.bg, като пуска и снимка на писмото на Русинова до Висшия съдебен съвет.

Отговорът ѝ от края на ноември 2025 г. и е след искане на ВСС за предоставяне на информация. Писмото й е адресирано до Георги Кузманов, председател на комисия по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС. То е в отговор на въпроси дали срещу Емилия Русинова има досъдебни производства и предварителни проверки. В писмото се разказва как е извършена проверка в отделите 05 и 06 - съответно "Антикорупция" и "Престъпления извършени от прокурори, съдии и следователи" и там са установени три преписки, свързани с нейното име. Единият сигнал е по оплакване за незаконно задържане, вторият е с изредени имена на съдии и прокурори, които сигналоподателя смята за ОПГ, а третият сигнал е по изразено недоволство от административни съдии от София-град. Посочено е, че и по трите преписки е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.

Миналата седмица Прокурорската колегия реши да образува дисциплинарно производство, което беше поискано от доскорошния служебен правосъден министър Андрей Янкулов. За членове на дисциплинарния състав бяха определени Йордан Стоев, Евгени Иванов и Гергана Мутафова.

Аргументите на Янкулов са, че Русинова два пъти е пътувала през границата с един и същ автомобил с лицата Петьо Петров - Еврото и сочения за негова дясна ръка Кристиян Христов. Това се е случило през юни и август 2021 г. Историята "Осемте джуджета" става публично известна около година по-рано, припомни Янкулов. По време на пътуванията вече е публично известно, че има различни преписки в прокуратурите, свързани с Петров и изясняването на фактологията по "Осемте джуджета". Емилия Русинова тогава е зам.-апелативен прокурор на София. "Потенциално е могла да осъществява контролни правомощия върху работата на прокурорите от Софийската градска прокуратура и има риск от потенциално въздействие върху тези прокурори", каза Янкулов. И допълни, че информация за влияние към момента няма. "Но дори и самият факт, че заместник-апелативен прокурор е в тесен контакт (с тези хора) е достатъчно притеснителен".

По думите на Янкулов има и друга информация, която показва, че това не са изолирани контакти, а трайни взаимовръзки.

"Това води до заключението, че е налице тежко дисциплинарно нарушение", каза още той.

Припомняме, че служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че Русинова се е возила с кола на Петьо Еврото /и с неговия шофьор/ у нас и в чужбина и е засечена 3 /три/ пъти да минава границата с Македония.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Емилия Русинова

Още новини по темата

ВСС спаси Сарафов от дисциплинарно уволнение
13 Май 2026

Дечев: Петьо Еврото е имал интерес и към кадруването в МВР
28 Апр. 2026

Прокуратурата: Преписките на МВР за хора с имунитети не стават
23 Апр. 2026

Кабинетът оттегля номинациите за европрокурор заради опорочена процедура
07 Апр. 2026

Градската прокурорка почти отрече връзки с Еврото
06 Апр. 2026

Янкулов ще иска наказание и за градския прокурор Русинова
03 Апр. 2026

ВСС се размърда да проучи воаяжите на градската прокурорка с Петьо Еврото
02 Апр. 2026

Градската прокурорка и Пепи Еврото са излизали с една кола през границата
30 Март 2026

Приближена на Сарафов оглави ключовата градска прокуратура
18 Февр. 2026

75 кандидати се борят за 4 апетитни места в градската прокуратура
04 Дек. 2025

Временната градска прокурорка иска да е титуляр
20 Окт. 2025

Тече пълно прекрояване на ключовата градска прокуратура
11 Юни 2025

Всички ключови прокуратури вече са с временни шефове
21 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса