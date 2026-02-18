Приближена на Сарафов оглави ключовата градска прокуратура

Изпълняващата функциите градски прокурор Емилия Русинова съвсем очаквано днес беше избрана за титуляр на ключовия пост.

Градската прокуратура остана без титулярен началник, след като Илиана Кирилова се пенсионира на 27 май миналата година. Магистратите задължително се пенсионират с навършване на 65-годишна възраст. За и.ф. градски прокурор съветът сложи Емилия Русинова, която до тогава беше и.ф. апелативен прокурор.

Русинова, която минава за един от приближените на Борислав Сарафов магистрати, няма да седи за първи път в стола на градски прокурор. В периода 2016-2020 г. тя беше ръководител на градската прокуратура, след което стана заместник на апелативния прокурор на София.

В показания пред прокуратурата вече бившата жена на Петьо Петров - Еврото Любена Павлова се сочи, че Петров се срещал с различни магистрати, като са посочени имената на Борислав Сарафов (който бил тогава заместник на главния прокурор Сотир Цацаров) и Емилия Русинова (която била тогава градският прокурор), на които Петьо Петров давал указания как да се решават дела. Според твърденията на свидетелката Павлова, двамата магистрати му се отчитали, като носели различни постановления, със или без подпис, протоколи за разпити на свидетели и др. За това Сарафов и Русинова получавали в брой възнаграждение, което варирало - 20 000, 30 000, 50 000 до 100 000 лв. Също така Петьо Петров заснемал срещите си с магистратите, твърди Павлова.

По време на изслушването никой от членовете на колегията не попита Русинова за връзките й с кръга "Осемте джуджета". Не стана думи за разкритията на прокурора Ивайло Занев, който разказа за смачкването на делото "Хемусгейт".

В концепцията си Русинова написа, че не е харесала това, което е заварила в СГП, но пък видяла желанието на прокурорите там да се борят за върховенството на правото въпреки негативните обществени нагласи.

Русинова беше единодушно подкрепена за поста. За другия кандидат - следователят Бойко Атанасов, нямаше нито един глас, разказва "Лекс".

Преди това той каза, че отдел "Антикорупция" в СГП е "набъбнал" два пъти, там работят "хора от времето на Петьо Еврото", има "цели семейства".

По време на изслушването си Русинова беше попитана за въведената от нея нова структура в СГП. Тя обясни, че е създала два нови отдела - единият е за пътнотранспортни, а вторият – за данъчни престъпления. Освен това "извадила" престъпленията, извършени от магистрати, от общия корупционен отдел и сформирала нов. При всяко едно от тези решения се е ръководила от броя на делата като искала да подобри организацията на работа и да постигне по-равномерна натовареност.

Тя беше попитана и каква е причината от по-високата позиция като зам.-шеф на АП-София да се кандидатира за ръководител на СГП.

Русинова поясни, че административният ѝ опит ще доведе до положително развитие на градската прокуратура, освен това професионалният ѝ път е минал в този район, познава работата на СГП и въпреки че пет години е била извън тази прокуратура, все пак като прокурор в апелативната прокуратура е упражнява надзорна дейност.

Тя поясни и на какъв принцип е избрала заместниците си - доверила се на хора, които освен в СГП, са работили на различни нива.

Само двама членове на ПК на ВСС се изказаха след изслушването на двамата кандидати - Йордан Стоев и Стефан Петров. И двамата подкрепиха Русинова и критикуваха Атанасов.

