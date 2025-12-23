ВАС отмени наказанието на следователка от аферата "Осемте джуджета"

Върховният административен съд окончателно отмени наказанието на следователка във връзка с работата ѝ по казуса "Осемте джуджета". Петчленният състав на съда потвърди решението на първата инстанция, като прие, че дисциплинарният състав не е изследвал всички факти и обстоятелства във връзка с производството срещу Нели Тодорова и това е довело до незаконосъобразно наказание, пише "Лекс".

В края на август 2023 г. Борислав Сарафов, който по това време легитимно изпълняваше функциите на главен прокурор, внесе предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу седем магистрати: четирима прокурори - Дилян Деянов, Ивета Маркович, Кирил Пейчинов и Мирослав Илиев, и трима следователи - Светлана Стоянова-Вайзе, Нели Тодорова и Петранка Рабаджиева.

Всички те са работили по казуса "Осемте джуджета", докато той беше разследван от Специализираната прокуратура.

Предложенията бяха вследствие на проверка, възложена от Сарафов на Софийската апелативна прокуратура, на всички прокурорски преписки и досъдебни производства, свързани със скандалния случай. Резултатите показали множество нарушения на следователи и прокурори във връзка с разследването. Заключението на проверяващите беше, че допуснатото бездействие от страна на магистратите е довело до неоправдано забавяне на производствата.

Прокурорската колегия образува дисциплинарни производства срещу седмината магистрати, като трима от тях бяха наказани с намаляване на заплатата - прокурорите Дилян Деянов и Кирил Пейчинов и следователят Нели Тодорова.

Нели Тодорова оспори пред ВАС наложеното ѝ наказание. Първо през април м.г. тричленен състав на съда го отмени като изтъкна, че дисциплинарният състав не е изследвал всички факти и обстоятелства, свързани с работата ѝ по казуса "Осемте джуджета". Сега и последната инстанция потвърждава това.

В мотивите си върховните съдии отхвърлят доводите на Прокурорската колегия на ВСС, че от ноември 2020 г. до началото на март 2022 г. Тодорова не е изпълнила задълженията си по НПК - не е взела всички мерки за осигуряване на своевременно, законосъобразно и успешно извършване на разследването и събиране в най-кратък срок на необходимите доказателства за разкриване на обективната истина, като с това е допуснала бездействие, което неоправдано е забавило производството по делото.

ВАС припомня, че през този период е била назначена съдебно-счетоводна експертиза, която не е била готова до началото на март 2022 г., като на Тодорова не са били давани указания от наблюдаващите прокурори за събиране на други доказателства. Съдът посочва, че Прокурорската колегия въобще не конкретизира какви точно доказателства е трябвало да бъдат събрани от следователката.

Освен това от разпечатката за движението на досъдебното производство по "Осемте джуджета" е видно, че срокът на разследването е бил редовно удължаван от наблюдаващите прокурори.

"Общественият интерес към делото не е самостоятелно основание за налагане на дисциплинарно наказание на разследващия", отбелязва още ВАС.

След това решение на ВАС проверката по аферата "Осемте джуджета" приключи с двама наказани прокурори - Дилян Деянов и Кирил Пейчинов. Първият не оспори наказанието, а вторият оттегли жалбата си.